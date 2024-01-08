曾大鬧巴士站被車長KO　巴士迷續追車遭女警訓話：你阿爸阿媽好慘

部份「巴士迷」追車拍攝巴士的舉動會惹人熱議，上月24日（平安夜）在網上更瘋傳1段影片，顯示一群巴士迷在慈雲山（中）巴士總站，疑因不滿被九巴站長阻止他們在行車路拍攝巴士，出口爆粗狂罵。直至近日，社交平台再流傳1段警員正在向巴士迷訓話的片段，1名女警員更提及，「你阿爸阿媽好慘，我講咗幾多次啊……唔好再係咁啦喎」。有網民後來認出片中被訓話的少年，與平安夜大鬧巴士總站的巴士迷為同一人，紛紛直言「抵罵」，批評他屢勸不改，仍繼續罔顧交通安全追車，希望他能克制，以免發生危險。



巴士迷疑因在馬路中心追車拍照而被女警訓話，網民認出該少年是去年平安夜曾在慈雲山（中）巴士總站吵鬧。（facebook影片截圖）

早於上月24日的平安夜，網上流傳1段影片，顯示一大班巴士迷正站室行車路上鼓譟爆粗，叫囂指「X你老X」、「叫差佬嚟囉，驚你老X啊」，巴士站長隨後步出理論，指責巴士迷阻礙巴士行駛，惟被巴士迷反駁「我哋好快咋嘛，又唔係阻你幾多」，站長後來嚴詞打斷，要求他們返回行人路，說完即轉身返回站長室，該巴士迷則無言以對，垂頭沉默走回人群。不過站長離開後，其他巴士迷再叫囂「攞尾彩」，大罵「X你老X」、「後面嗰架車無運作啊，垃圾！」，並傳來歡呼笑聲。

平安夜巴士迷大鬧巴士站過程逐格睇▼▼▼

+ 6

然而，距離大鬧巴士總站還不足1個月，網上又再流傳另1影片，顯示2名警員在路邊，其中女警疑因有少年在馬路中心追影巴士，而向對方訓話，「我講得啱唔啱先？我知你唔滿意，但我講嘅係事實，我而家可以講畀你聽，態度唔好，我同你講如果有車車到你」；該名少年沒有反駁，女警員後來續指，「你阿爸阿媽好慘，我講咗幾多次啊……唔好再係咁啦喎」。

距離大鬧巴士總站還不足1個月，網上又流傳另1影片，顯示2名警員在路邊，其中的女警員疑因有少年在馬路中心影巴士，而向對方訓話。（facebook影片截圖）

隨後有1名中年男子感謝警員，並說道「師姐唔該晒妳，麻煩妳教下」，而另1名男警員則上前繼續與少年交涉；惟影片沒有交代事件後續。影片流出後，有網民便認出片中被訓話的少年，其實就是早前在慈雲山巴士總站大罵站長的其中1名巴士迷，批評他屢改不改，恐最終會自食其果發生危險，如今該少年又遭警員訓話，網民直言「抵罵」，希望他為自身安全能早日改過。