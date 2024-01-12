台夜市長髮女神「寒冬下着比堅尼」爆紅　蹲地服務任影唔嬲超敬業

早前強烈冷氣團襲台灣，彰化田尾夜市卻出現一名長髮辣妹，在10多度的低溫下只穿一套比堅尼就沿街賣芭樂，超級吸客。



在彰化的低溫下，逛夜市的民眾紛紛穿著羽絨衣、包著圍巾，但這名身材火辣、皮膚白皙的辣妹竟只穿一套比堅尼就在夜市攬客，讓人看了都替她覺得冷。

Close-up任影唔嬲 客人不忍她寒冬下着比堅尼紛紛幫襯（點圖放大瀏覽）：

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據了解，這名長髮氣質辣妹名叫「駱駱」，她當天的工作就是拿切好的芭樂請路過民眾試吃，但天氣實在太冷，駱駱也忍不住邊叫賣邊搓著手臂。

店家表示，駱駱當天工作了2個小時，全程冷到邊發抖邊起雞皮疙瘩，讓許多客人看了都忍不住掏錢出來捧場。

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