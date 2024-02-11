來港不滿！內地女力數4大問題：香港待不下去了…　原因惹網民共鳴

【香港旅遊】在異鄉生活，未必人人適應。有港漂女子在小紅書發文，列出在香港生活4大問題，包括「吃不慣」、「工作黨」等，直指「感覺香港有點實在待不下去了」。帖文引來香港及內地網民熱議，不少人認同「在香港不生孩子，不買房，留下的意義講真已經沒了」；也有人分析，樓主在香港待不下去，主要是1個原因導致。



有港漂女子在小紅書發文，列出在香港生活4大問題。（小紅書）

該女港漂經常於小紅書分享在香港點滴、節日大餐等，看似多姿多彩，不過她近日發文時列出在香港生活4大問題，包括「工作黨」、「吃不慣」、「住不慣」、「沒朋友」，明言「感覺香港有點實在待不下去了」。

樓主之後又問其他在香港有孩子的網民，「你們會不會擔心，娃從這裏（香港）長大，接受的教育理念和價值觀，很有可能與自己這一輩人不太一樣？」。

帖文引來網民熱議，不少人認同「在香港不生孩子，不買房，留下的意義講真已經沒了，我身邊留下的基本都是有孩子的，個個都是為了孩子」、「吃不到好吃的北方菜……是很痛苦」、「我為什麼覺得香港特別吵啊，是我心理作用嗎，就到處都是大廈裏冷氣機排風系統之類的轟鳴聲，以前在國內沒有特別注意到這些啊，是香港特色嗎？」、「回到深圳我人精神都放鬆了」。

帖文引來熱議，獲不少網民認同。（小紅書）

也有網民分析，樓主在香港待不下去，主要因為「沒朋友，孤獨」，又認為香港仍然是「美食之都」，「香港吃得不好？我是穿越了嗎？香港吃的雖然貴，但是精緻，味道也好很多」。