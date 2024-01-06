慘！內地女遊港買這東西　過關被截查含淚罰$3000崩潰：真的很坑…

【香港旅遊／繳稅／應課稅物品】旅遊買手信固然開心，但也要留意過關是否需要繳稅！有內地女於小紅書發文表示，她日前來香港旅遊買了價值逾萬元的名牌手袋，結果因做了1件事，在羅湖過海關時被截查，需要「含淚上繳」3,000港元，大呻「血淚教訓」。她又汲取「經驗」，教其他人如何避免「中招」。

帖文引來內地網民熱議，不少人都表示曾遇海關截查，「我昨天下午也被查，這麼多年過關好像第2次被查」。



通關後來港旅客大增。（資料圖片）

該內地女元旦日（1月1日）於小紅書以「羅湖海關」為題發文講述事件。她表示，當日在香港等通宵，至早上6時30分到達羅湖準備過關返內地，沒想到被海關截查，並要上繳3,000港元，「血淚教訓，第1次過關被查，大意了大意了，含淚上繳3000」。

從樓主上載圖片見到，她在香港買了1個價值1.85萬港元GUCCI名牌手袋，由於價值超過5,000人民幣（約5,500港元），所以需要補回繳稅。（小紅書）

從樓主上載圖片見到，原來她在香港買了1個價值1.85萬港元GUCCI名牌手袋，由於價值超過5,000人民幣（約5,500港元），所以需要補回繳稅，「別提了，太倒楣了，可能把盒子丟了就沒事了，完全忘記（海關截查）這回事，提着盒子大搖大擺過關」。

樓主又提到，「隔壁哥們穿了一雙新鞋，也被查，脫鞋那種，真的無語」，提醒其他網民若購買價值超過5,000人民幣（約5,500港元）物品，「一定記得把盒子包裝丟掉，羅湖的海關真的很坑啊」。

樓主大呻今次是「血淚教訓」。（小紅書）

帖文引來內地網民熱議，「帶着包裝過關明擺着送上門啊，海關眼裏就是你想被罰！」、「現在海關管這麼嚴你居然敢帶盒子，不抓你抓誰啊」、「你帶這麼大logo的袋子過關，你怎麼想的……」。也有網民表示曾被截查，「我昨天下午也被查，福田口岸，不過我沒買什麼貴重東西，也沒帶禁物品，這麼多年過關好像第2次被查」。

樓主隨後回應網民，直指：「我就是那個大怨種啊，你們引以為戒吧！」