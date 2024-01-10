日本綜藝盤點「台灣最誇僭建」　天台屋懸空在外　女嘉賓睇到眼凸

一名網友在PTT以題「日本電視台在介紹臺灣頂樓違建」發文，表示日本電視台在黃金時段節目介紹台灣的頂樓違建，文中更曬出播出片段，讓他好奇：「台灣要紅了嗎？」



隨後也有網友整理該集節目內容，見到主持人對台灣頂加、室外機外露等特殊景象反應，紛紛大酸「丟臉丟到國外」。

僭建奇景震驚節目組 連指原莉乃也看呆（點圖放大瀏覽）：

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節目《ワールドモメゴトリポート》蒐集世界各地的爭議事件，於日本當地時間8日晚間7點播出。

節目組親自到台灣取材、街訪民眾，介紹包括台灣獨有的追垃圾車文化、對付惡魔鄰居的「震樓神器」、永遠夾不到娃娃的夾娃娃機、過於性感的籃球啦啦隊成員、為愛幫剝蝦的男人們、檳榔西施議題。

而台灣獨有的頂樓違建也引起在場主持們熱議。除了冷氣室外機外露的景象震驚節目組，隨處可見的「頂樓加蓋」型態多元，有的頂加更有部分區域懸空在外，讓女星指原莉乃多次直呼「恐怖」。節目組實際勘查，發現不少居民在頂加悠閒聊天，同時也有租屋族生活在頂加建築中。

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貼文一出，網友們紛紛留言感嘆，「最美的風景」、「看到圖片反應一臉厭惡，超好笑」、「天哪真不是普通的醜」、「光台北市都這麼誇張，不用看外縣市了」、「可惜沒去賴皮寮」、「這個也報得太詳細了吧！不愧是日本人」。

「我覺得台北違建真的是台灣之最，其他縣市沒那麼誇張。其他縣市沒那麼缺空間，都是裝裝鐵窗或是佔領國有地，比較少凸的很出來的，真的危險。」

至於節目中整片外牆掛滿冷氣室外機，網友也揭露該取景地就在南門市場對面，「室外機那個在南門市場南海路側對面」、「本來就巨醜，室外機更讓人起雞皮疙瘩」、「原來室外機在南海路，難怪眼熟眼熟的」、「室外機真的不行，危險」、「冷氣還會砸死人」。

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