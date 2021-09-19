日綜藝家訪63歲美魔女　突化身啦啦舞女跪地又劈腿　驚呆一旁阿仔

你有想過自己的60歲生活是怎樣的嗎？日美醬想了一下，可能到時候就是在家帶孫子和老伴以及朋友們打打麻將，沒事就去跳跳廣場舞。但日本有一位60歲的阿姨，她的生活和同齡人則與眾不同，一起來看看吧！



杼原女士，今年63歲在一家美容院工作，目前一個人獨居。看這精氣神倍棒，頭髮也又黑又亮戴上口罩以後，日美醬感覺也就40歲左右吧！

雖然已經63歲了，但是杼原女士說「現在正值青春」，如此顯年輕又有活力。《跟拍去你家》節目組迫不及待地想多多了解杼原女士，她很爽快的答應了……

自稱「現在正值青春」 點圖睇睇呢位63歲美魔女嘅生活（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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杼原女士住在一棟自建房裏，從外面看房子不小。進門口大玄關震驚了工作人員，看樣子不是一般家庭呢。房內裝修的也非常用心，到處都乾乾凈凈，地板鋥光瓦亮，看來杼原女士很會做家務。廚房也收拾的整整齊齊，整潔的連水漬都看不見。至於為什麼獨自居住，杼原女士說孩子們都已經獨立了，就沒有再住在一起。老公13年前就去世了，所以自己就和貓貓在家做個伴。

家裏有一個照片牆，貼滿了杼原女士和兒子們的合影。看來兒子們都完美遺傳了母親的基因，都長得很帥，可惜已經有女朋友啦。而且為了和女朋友住在一起，就離開了媽媽搬了出去，但是杼原女士特別理解，支持兒子的決定，看來娘倆的關係是真的很好呢！那麼孩子們不在身邊，一個人住杼原女士不會覺得無聊嗎？但她笑嘻嘻地說，「當然不會啦」。因為自己有一個愛好可以消遣，那就是跳啦啦操。換上跳舞服的杼原女士，顯得更年輕了，而且這身材保持的也太棒了吧！看來平時真的沒少自律，日美醬一小年輕都羡慕了。

接下來杼原女士給大家展示了自己拿手的啦啦操，這一招一式，把兒子都給看呆了。一字馬什麼的，輕輕鬆鬆。高難度的Y字平衡，也不在話下。杼原女士說自己跳啦啦操已經13年了，只因一次在電視上看到了同齡人在跳，就被深深的吸引住，覺得她們真的太棒了。即便歲數大了，也還是笑咪咪的。杼原女士說啦啦操改變了她的心態讓自己感覺越活越年輕。沒事就在家裏跳上幾遍，一穿上這件衣服就會變得興奮。

起初知道媽媽要跳的時候，兩個兒子都不看好，但是沒想到媽媽後來可以跳的這麼棒。對於未來的打算，杼原女士希望自己可以一直做和啦啦隊有關的事兒。趁身體還能動的時候，多解鎖幾個高難度動作。看到杼原女士這樣的身姿，日美醬也被感動。63歲還能保持這樣的身材和對一樣事物的熱忱，是真的值得今天的年輕人好好學習的。

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