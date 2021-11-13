日綜跟拍福島超好客爺爺　揭幸福的秘密　同老婆愛情故事極窩心

日本福島須賀川的「松明火把節」，是日本的三大火祭之一。《跟拍到你家》在火祭上遇到一位老爺爺，工作人員說可以在攤販上買任何東西做成換跟拍的機會，老爺爺表示「不用不用，住我家也可以」。



老爺子姓江幡，現在已經74歲了，平時喜歡拍攝，所以一年會去3、4次北海道。沒有工作，不過平時兒子會給他發工資，因為大兒子和二兒子的公司都在他名下。

老爺爺一共有四個孩子，三個兒子都開了自己金屬加工的公司，不過類別不同，所以雖然是同行但是不會互搶生意。唯一的女兒也很厲害，在東京代代木蓋了一棟自己的房子，代代木位於繁華的澀谷區，看下19年的房價你就懂了。

老爺爺和妻子一起住在新建4年的獨棟裡，回家的時候妻子阿好奶奶正在做飯，夫妻倆一看就是很熱情的人……

令無數觀眾超羨慕嘅生活幸福 一切源於身邊最愛的她（點圖看看江幡的暖心故事）▼▼▼

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阿好奶奶介紹去山上新鮮摘下來鴻喜菇，做炊飯特別好吃，還問工作人員要不要帶點回去。房子很大，有兩房兩廳加上一個儲藏室，客廳裡還有一個燒柴的暖爐。工作人員注意到家裡掛著兩本日曆，原來是老爺爺和妻子的每日安排都不一樣，所以需要兩本日曆來寫。像老爺爺這本上面寫著每天要去接孫子放學的時間，這是爺爺的工作，爺爺說怕自己得老年癡呆，所以要找一些事情做。日曆上還寫著倫島，原來是爺爺要去比叡山泡溫泉，不過才不是和阿好奶奶的浪漫旅行，因為家裡有兩條狗和好多的鳥，還養了2隻流浪貓，所以不能兩個人一起去，必須要留一個下來管著家。說著說著，爺爺拿出了燒酒，說了「有燒酒喝，可以不要命」這樣的話，然後痛飲一杯。阿好奶奶看著爺爺喝酒也不阻止，還遞上了下酒的梅乾。養了那麼多寵物而且家庭關係和諧，報姐很羨慕了。

既然是跟拍到家光聊天肯定是不行的了，想拍一下房間內部，爺爺很爽快表示想看哪裡就看哪裡，我幫你開燈。裡面的房間擺了很多貴重的東西，比如這個超豪華的神壇，老爺爺不願意說價格；信樂燒的盤子，要知道信樂燒可是日本瓷器收藏六大古窯之一，和這麼貴重的盤子放在一起的是女兒拍攝的照片，可見爺爺很重視家人。儲藏室裡放著爺爺的寶貝全是燒酒！大瓶小瓶，貴的便宜的都有，還有很多浸泡的藥酒，果然，熱情的老爺爺又說出了那句話：「拿一瓶走吧！」接下來是看浴室，爺爺直接發出了留宿的邀請：「家裡有溫泉，你泡個溫泉住一晚吧！」溫泉水是附近售賣的阿優裡溫泉，他們每次買200公升，一般兩天泡一次，羨慕這個詞報姐真的說累了。

參觀完屋子接著坐下來嘮嗑，原來爺爺的兒子們從事金屬加工業是因為爺爺年輕的時候也是做這個的，在工作的時候遇到了阿好奶奶，因為兩人都是福島長大，能聽懂對方的方言又有共同話題。爺爺總結自己的一生有苦有樂，自己年輕的時候很辛苦，現在終於可以溫飽（不只是溫飽吧！），是一段很開心的人生，所以不管什麼時候上天堂都可以。他說最最最感謝的就是妻子阿好奶奶，從來不阻止他喝酒，說「錢都用來喝酒也沒關係」，死了就無法享受那麼好的事情了。妻子還給他一個很完整很完整的家庭，孩子們都很好，說到動情處，爺爺眼中有了淚花，阿好奶奶打趣說他一喝酒就愛哭，看到這裡報姐只能說，爺爺也太可愛了，我的表情和主持人的一樣。江幡爺爺還要奶奶趕緊牽牽手，說著「跟你在一起真的很幸福」、「謝謝你，老婆」。奶奶嘴上說著：「不要再說啦，自己都知道。」但她眼裡也有了淚水，笑中有淚，滿滿的溫情，真的是一對超可愛的夫妻。

每次看到幸福的夫妻報姐就在想，這世上有幸福的婚姻就有不幸福的婚姻，所以婚姻真是個很神奇的存在啊，讓人望而卻步卻又讓人很期待。

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