每9人有1人慢性腎衰竭？台醫生提10種慢性傷腎食物　第1位極常吃…

每個人出生約有200萬顆腎絲球要用一輩子，然而它是有限數，「死掉一顆就少一顆」。台灣有腎臟科醫生指隨人類壽命延長，腎臟的「存款」要省着用，避開洗腎危機，他亦點出10種慢性傷腎的食物，頭3名是當地人常吃的炸雞扒、拉麵以及珍珠奶茶，更警告任何一種都不可每天都吃，「那是非常恐怖的」。



雞排可怕的不單是熱量，其獨家調味又甜又鹹的高鹽糖，若油品又不按時更換，回鍋油更含有致癌物與重金屬，經常吃會發胖，傷肝腎、傷心血管，提升致癌率。（GettyImages）

台灣腎臟科醫生洪永祥在facebook專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中發文，指台灣每9個人中就有1人慢性腎衰竭，還每天在吃這些食物覺得沒有問題。他直言，不是沒事，只是緩慢在破壞而不自知，他指常吃這類食物，會口渴、水腫、變胖、小便出現泡泡，腎功能退化得比同齡者快。

洪永祥大膽推測「相信很多你都有在吃」，提醒為了腎臟健康，勿輕易吃這類食物，就算偶爾嘴饞吃了也務必多喝水、運動增加代謝：

洪永祥醫生盤點「10大超級傷腎食物」：



第10位：早餐穀物

早餐穀物包含玉米片、小麥片、燕麥片等主要成份為裹上糖的碳水化合物，「絕對是最糟糕的披著羊皮的狼」。主打健康的穀片，宣稱低脂肪、低膽固醇、高纖，讓人誤以為跟天然的糙米、燕麥、五穀米等同樣富含高纖、維生素、礦物質、蛋白質。但根據董氏基金會調查發現，半數市售早餐榖片，每100公克鈉含量達500毫克以上，實際上這些都是高油鹽糖的加工食品。

第9位：蔥花肉鬆捲、奶酥麵包

台式蔥花肉鬆捲鬆軟的口感，因含豐富油脂，並塗上美乃滋使質地更加柔軟，加入肉鬆讓成為麵包界熱量冠軍（565kcal）。另外，日式麵包如奶酥、紅豆、芋頭等是超高油鹽糖，不但吃進高熱量，內餡更含有較多的反式脂肪、飽和脂肪酸，吃多造成腎臟極大負擔。

第8位：燒餅油條

在麵粉中加入油脂揉成麵糰，再丟入油鍋中炸，油溫越高風險也越高。除了一份燒餅油條的卡路里為500至600kcal，高溫油炸更產生丙烯醯胺與多環芳香烴的傷腎致癌風險。而很多食品為了增加油條酥脆口感，會加入含有重金屬「鋁」的膨脹劑，一旦攝取過多，恐影響腦部和腎臟，誘發失智與腎衰竭。

包餡食物經常攝取是造成代謝症候群的常見原因，吃出肥胖、高血壓、高血脂與糖尿病，腎功能一天一天地流失。（網上圖片）

第7位：鍋貼

包餡食物如鍋貼、水餃、小籠包，當澱粉緊緊包裹五花肉，一點油脂都不漏，其實超級傷腎。高熱量包餡食物傷腎第1名就是鍋貼，一份高達750kcal。包餡食物經常攝取是造成代謝症候群的常見原因，吃出肥胖、高血壓、高血脂與糖尿病，腎功能一天一天地流失。

第6位：肉鬆、肉乾與香腸

肉鬆使用大量的油、醬油、糖與鹽調味，加工過程中胺基酸、維生素營養幾乎耗盡，只剩下高油鹽糖調味，尤其是糖尿病及腎臟病患者就不宜食用肉鬆。此外，肉乾與香腸也是高油鹽糖加上高溫加工的紅肉，吃完口乾舌燥。除了致癌風險外，會引發身體慢性發炎，如慢性腎絲球腎炎、心血管疾病、自體免疫性疾病及癌症等。

第5位：鐵板麵

洪永祥指鐵板麵是他心中「所有早餐中最傷腎的食物」，高油鹽糖全包了，除了每100公克的油麵就有361kcal的高熱量外，鈉含量更是高達712毫克，且調味包通常是預先做好的，裏面有各種調味成份與勾芡，不僅很油也很鹹、熱量驚人，再經過鐵板上高溫烹煮，容易卡上陳年焦炭，異環胺、丙烯醯胺與多環芳香烴，增加罹癌風險。

傷腎不只來自熱量，最後會淋上高鹽高糖的美味醬汁，建議盡量少吃，以及避開肥肉、雞皮、鴨皮。（網上圖片）

第4位：三寶飯

1份三寶飯960kcal，加上配菜後熱量約在1330kcal，一餐就吃掉1天2餐份的熱量。主餐烤鴨、烤雞的脆皮是因為醃料中含糖，經過烘烤後雖然香氣十足，但熱量也是驚人；叉燒是由五花肉製成，本身為高脂肉類。傷腎不只來自熱量，最後會淋上高鹽高糖的美味醬汁，建議盡量少吃，以及避開肥肉、雞皮、鴨皮。

第3位：炸雞扒

炸雞扒是許多人的宵夜聚會首選！裹上澱粉、經過油炸的雞扒，一片熱量平均可達630kcal。然而可怕的不單是熱量，雞排的獨家調味又甜又鹹的高鹽糖，若油品又不按時更換，回鍋油更含有致癌物與重金屬，經常吃會發胖，傷肝腎、傷心血管，提升致癌率。

第2位：日式拉麵

拉麵愛好者會把湯喝到見底，一碗拉麵鈉含量就高達2000至4000毫克，但很多人吃着吃着已習慣拉麵的鹹度，接着血液中的鈉離子就飆高。高血鈉除了造成腎臟負荷、傷血管，更易引起水腫、高血壓與痛風的發作，是傷腎大魔王。

一杯珍奶熱量高達783.2大卡，其中的「奶」是以奶精製作，不論是粉狀或液狀都屬於油脂類、而非奶類,，是高熱量的來源。（GettyImages）

第1位：珍珠奶茶

冠軍珍珠奶茶不僅僅是它本身傷腎的邪惡成份，比起前面9種食物，應為台灣人攝取頻率最高的傷腎食物。一杯珍奶熱量高達783.2kcal，其中的「奶」是以奶精製作，不論是粉狀或液狀都屬於油脂類、而非奶類，雖然現在已較少見反式脂肪製成的奶精，但一顆顆的褐色珍珠仍是高熱量來源。

此外，高果糖是傷腎的另一大原因，根據世界衛生組織建議，每人每日額外添加精緻糖的攝取量，不宜超過每日熱量的5%，若以成人一天所需熱量1800kcal計算，相當於精緻糖不超過90kcal（相當於22.5公克的糖），而一杯珍奶的含糖量約50至60克，只喝半杯就超標。

珍奶中的果糖分子代謝會產生過多的磷酸三碳糖，促進肝臟內生性脂質合成，也會增加三酸甘油酯堆積、胰島素阻抗，提高糖尿病、高血壓、脂肪肝、痛風等慢性疾病的風險。