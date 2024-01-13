彩虹邨重建｜一家三口二派彩虹邨　擔心再有細路好擠迫　結局是…

彩虹邨即將重建，但仍有港人獲派上址公屋單位，日前有一家三口家庭二派彩虹邨綠晶樓面積約250呎單位，由於夫妻計劃再生多1名小朋友，擔心屆時變得擠迫，猶豫應否接受編配，網民提出「派到就嚟重建嘅邨一律建議要」、「交通生活配套都很好」、「住幾年就有新樓上」，最後該家庭上樓參觀，大讚「屋好開揚、陽光直入屋、向西南」，因而決定入住。



樓主獲派彩虹邨綠晶樓單位，面積約250呎，擔心再有小朋友時會很擠迫。（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨 業旺邨 顯發邨」圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨 業旺邨 顯發邨」表示，本身首派是鴨脷洲，一家三口沒有要到單位，最近再收到配房信件，二派彩虹邨綠晶樓單位，面積約250呎。

樓主表明「排公屋唔會奢求有大屋」，但擔憂「計劃生多個，到時250呎就真係好迫」，所以需要認真思考，網民紛紛留言指「派到就嚟重建嘅邨一律建議要」、「交通生活配套都很好」、「住幾年就有新樓上」、「有機會搬新樓，梗係要」。

樓主上樓參觀後決定入住彩虹邨。（資料圖片/蘇煒然攝）

最後樓主指上樓參觀後，大讚「屋好開揚、陽光直入屋、向西南」，所以決定入住單位，獲得網民連聲恭喜。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨 業旺邨 顯發邨」）