網絡瘋傳屏東車站一張相「懸掛Mario問號磚頭」網民猜測出現原因

建立於日治時期的屏東車站，在2015年時改為高架車站，站內還有全台首創的蘭花販賣機。日前，有民眾在「路上觀察學院」PO出一張照片稱，經過屏東火車站時，月台上的車廂顯示器疑似故障，出現大大的「？」，讓不少網友笑稱是「超級瑪利歐真實版」。



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原PO以「？我也想知道為什麼？」為內容發文稱，他近日在搭乘火車經過屏東火車站時，意外看到月台上的車廂顯示器出現「？」，便趕緊拍下照片並發在網路上。他猜測，原本顯示器內容為數字2、3或8，但因為未知的原因使顯示器出現問題，變成一個大大的「？」。

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照片一曝光，讓許多網友聯想到經典電玩《超級瑪利歐》，紛紛開玩笑建議原PO用頭撞撞看，「跳起來撞它，看會不會冒蘑菇」、「超級瑪利歐真實版」、「頭撞一下看會不會有台鐵便當掉下來」、「它應該是想表達，坐在那邊那麼久的人到底要不要上車？」、「不知道要搭哪一班的，請上這班車車廂」。

還有網友猜測是顯示器故障或更新中，「應該是幀數不夠」、「2車Led顯示器故障」、「應該是2顯示不完整」、「更新中…，（表示）還不確定就跑問號顯示」。

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