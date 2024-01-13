網絡瘋傳屏東車站一張相「懸掛Mario問號磚頭」網民猜測出現原因
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
建立於日治時期的屏東車站，在2015年時改為高架車站，站內還有全台首創的蘭花販賣機。日前，有民眾在「路上觀察學院」PO出一張照片稱，經過屏東火車站時，月台上的車廂顯示器疑似故障，出現大大的「？」，讓不少網友笑稱是「超級瑪利歐真實版」。
【圖輯】點圖放大看網絡瘋傳的照片及「？」出現的背後原因👇👇👇
+5
原PO以「？我也想知道為什麼？」為內容發文稱，他近日在搭乘火車經過屏東火車站時，意外看到月台上的車廂顯示器出現「？」，便趕緊拍下照片並發在網路上。他猜測，原本顯示器內容為數字2、3或8，但因為未知的原因使顯示器出現問題，變成一個大大的「？」。
【相關圖輯】公廁紙巾藏「神祕電線」惹台網熱議 內行人揭真實用途：香港都有（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
照片一曝光，讓許多網友聯想到經典電玩《超級瑪利歐》，紛紛開玩笑建議原PO用頭撞撞看，「跳起來撞它，看會不會冒蘑菇」、「超級瑪利歐真實版」、「頭撞一下看會不會有台鐵便當掉下來」、「它應該是想表達，坐在那邊那麼久的人到底要不要上車？」、「不知道要搭哪一班的，請上這班車車廂」。
還有網友猜測是顯示器故障或更新中，「應該是幀數不夠」、「2車Led顯示器故障」、「應該是2顯示不完整」、「更新中…，（表示）還不確定就跑問號顯示」。
Mile High Club是真的？空姐揭暗黑真相：每周都有人約我機上性交夜市馬尾妹着超性感「開窿肚兜」吸客 IG相更噴血 曾於超市露出女生前戲「私處突變水龍頭」狂噴水嚇窒男友！性博士揭潮吹真相中學沒錢吃飯 同學總是「便當吃不完分他」 10年後才知催淚真相男友死唔肯講新工作係做乜 女網友暗中查出作嘔真相：我就快瘋了
延伸閱讀：
10年前超夯...這鞋子今年流行回來了？眾人嘆：台灣才不適合穿
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】