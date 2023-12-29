夜市馬尾妹着超性感「開窿肚兜」吸客 IG相更噴血 曾於超市露出
撰文：聯合新聞網
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近日網友瘋傳一張士林夜市烤鳥蛋攤位的照片，畫面中只見一名女子在冬日的夜晚仍無懼寒風，僅穿上一件半透明的菱形肚兜及真理褲，便開始工作烤著鳥蛋，讓大批網友朝聖。
有網友發現女子的身分其實是JKF女郎「韶瑄」，該張照片被拍攝時的影片，在「韶瑄」的IG中飆破6.8萬名網友按讚。
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據了解，「韶瑄」並非該烤鳥蛋攤的老闆娘，只是當天受邀參加「一日店長」的活動。
根據「韶瑄」的IG，她也曾經同樣穿著火辣，在車行洗車，也讓網友看完影片後直喊「車很髒，想洗車了」、「這樣的洗車小妹，你幾天去洗車一次」。
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網友在「韶瑄」的IG影片中紛紛留言「羞恥心在哪裡？尊嚴在哪裡？地址在哪裡？」，有人還直呼「為什麼我去士林夜市都沒遇到妳」。
也有人覺得，當天的烤鳥蛋一串應該可以賣到120元台幣，因為光看女子的身材就能「大飽眼福」。
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