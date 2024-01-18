的士爭議！港女不滿被多收$6行李附加費　網民嘲西客終反擊逆轉勝

根據現行規例，的士司機可就每件擺放在車尾行李箱的行李，或每件擺放在車廂內但長、闊、高總和超過140厘米的行李，向乘客收取行李附加費。不過，近日有女子乘坐的士時，將手提行李篋放到車廂後座，卻被司機收取6元行李附加費。事後她發帖講述事件，卻遭網民駁斥，認為司機收費合理，「法例有講何謂輕便行李，唔係你話係就係」、「件嘢點睇都過140（厘米）啦」，甚至有人批評樓主是「西客」。



樓主隨即曬圖反駁，展示多角度拍攝並量度行李篋尺寸，力證該行李篋長、闊、高總和為109.5厘米，確實不超過140厘米。根據運輸署的《的士則例簡介》指引，應可獲免費運載。有網民看完行李篋尺寸，支持樓主表示「又真係無超啵」、「成班人炒晒車」。



有女子乘坐的士時，將手提行李篋放到車廂後座，被司機收取6元行李附加費。（「的士乘客及司機行為分享區」FB圖片）

該女子在Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發帖分享搭乘的士的經歷，稱日前於荃灣西乘坐的士，與同行人士將一個「可以hand carry（手提）、可以上得飛機嗰隻」手提行李放到後座車廂中。車程期間發現咪錶顯示多了6元附加費，樓主便詢問司機，獲告知為行李附加費，司機又表示「咁大件行李梗係要收啦」。

樓主不同意司機說法，稱車內收費表列明乘客擺放在車廂內的輕便行李不需收取附加費，但司機隨即反駁，「佢（司機）話手袋嗰啲就係輕便行李，你咁大件行李梗係要收啦。佢仲話你覺得呢件係輕便行李，但佢覺得唔係所以要收附加費」。最終樓主無奈支付附加費，表示「照畀冇問題」。從她展示的收據照片中，連同附加費6元，總車資為50.1元。

根據運輸署編印的《的士則例簡介》中「運載貨物」一項，一般而言，乘客擺放在車廂內的輕便個人手提行李，「如果每件的長、闊、高總和不超過140厘米，可獲免費運載」。

有不少網民看完帖文後就指責樓主是「西客」，認為照片中的行李篋看起來長、闊、高總和應已超過140厘米，不算輕便行李，認為司機收費合理，「法例有講何謂輕便行李，唔係你話係就係」、「件嘢點睇都過140（厘米）啦」、「你度過無超？度咗先講嘢啦！」。

樓主之後曬出多張圖片反駁，並展示以拉尺量度行李篋尺寸，顯示該行李篋連轆高52厘米、長34厘米、闊23.5厘米，總和為109.5厘米。有部份網民即表示「又真係無超啵」、「成班人炒晒車」，亦有人建議如有收費問題，應向司機提出，或保留收據向交通諮詢委員會的交通投訴組作投訴之用。

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