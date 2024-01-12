網民叫外賣誤入假網站　信用卡被盜用險失過萬元　PHD：已作舉報

受害人誤中騙局大多有損失，視乎金額多寡，日前有港男不慎在Google瀏覽偽冒薄餅公司「PHD」的網站，透過信用卡購買薄餅，隨後陸續收到訊息，顯示其信用卡進行接近3,000歐元（約2.5萬港元）交易，以及試圖購買市值近1.2萬港元的iPhone 15 Pro Max。港男察覺是因在偽冒網站輸入信用卡資料而出事，唯有通知銀行取消信用卡和所有交易，正當以為事件告一段落之際，PHD外賣員上門送上薄餅，強調「網上外賣畀咗錢」，港男收到薄餅後致電銀行了解，銀行回覆指沒有購買薄餅紀錄，令到港男大惑不解，是否獲騙徒「請食Pizza」。



PHD回覆《香港01》查詢時表示，已經得悉事件，並即時跟進事件，官方網站架構並無發現異常情況，PHD已向相關搜尋引擎公司舉報，目前該搜尋引擎公司已停止相關偽冒網站的廣告，呼籲消費者使用官方應用程式或官方網站，而且提防假冒網站，以防誤入可疑網站受騙；PHD亦在官方facebook專頁強調已經舉報有關網站。



樓主指在Google搜尋PHD官網，並點進第一個顯示的網站。（連登討論區圖片）

樓主在連登討論區表示，1月10日晚母親建議叫外賣食薄餅，港男決定「幫襯」PHD網上外賣3人套餐，打算循官網下訂，然後在Google搜尋PHD官網。他沒多考慮就點進第一個顯示的網站，稱「撳咗入去之後，佢（第一個顯示的網站）係會帶返你去正常PHD網站」，但其網址是「phd-hk.online」，而非「phd.hk」。樓主不以為意，使用恒生銀行信用卡付款，完成交易後開始感到奇怪，發現銀行沒有傳送相關交易的短訊，港男以為出現延誤情況，所以沒有理會。

樓主稱「撳咗入去之後，佢（第一個顯示的網站）係會帶返你去正常PHD網站」。（連登討論區圖片）

樓主隨後收到短訊，顯示有人利用其信用卡，進行接近3,000歐元（約2.5萬港元）交易，甚至試圖碌卡購買iPhone 15 Pro Max，市值近1.2萬港元。他思前想後，發現自己剛才瀏覽騙徒偽造的PHD網站，對方趁他付款時記下信用卡資料，繼而碌卡消費。

樓主用信用卡付款後收到一則短訊，顯示有人利用其信用卡，進行接近3,000歐羅（約2.5萬港元）交易。（連登討論區圖片）

樓主亦收到銀行致電查詢，他如實交代，要求取消該張信用卡和所有交易，正當以為事件告一段落，自己和家人都打算留在家中煮麵，半小時後PHD外賣員上門遞上薄餅，港男立即詢問是否已經付款，外賣員解釋「當然啦，你網上外賣畀咗錢啦」。

騙徒甚至試圖碌卡購買iPhone 15 Pro Max，市值近1.2萬港元。（連登討論區圖片）

樓主大惑不解，致電銀行了解，職員表示只是見到該筆接近3,000歐元交易，未見有任何購買薄餅紀錄。他意外「賺」了一餐薄餅，疑惑「究竟個薄餅其實係咪個騙徒請我食？定係佢成功駭入PHD個網令到個網信我已經畀咗錢？」，形容事件「好戲劇性…好峰迴路轉」。

PHD強調已經舉報有關偽冒網站，提醒市民使用正確官網，以及使用其官方應用程式。（PHD fb圖片）

PHD回覆《香港01》查詢時表示，已經得悉偽冒網站及即時跟進事件，PHD一直高度重視網絡安全，官方網站架構保持健康正常運作，並無發現異常情況，公司收到訂單，按一般程序，根據訂單資料，完成送餐服務及收取款項。

PHD密切關注有關事件，已就事件即時向相關搜尋引擎公司舉報，目前該搜尋引擎公司已停止相關偽冒網站的廣告，同時提醒顧客請使用PHD App或到PHD的官方網站「www.phd.hk」訂購美食，呼籲消費者提防假冒網站，時刻提高警覺，以防誤入可疑網站提供個人和敏感資料而受騙。

PHD事後亦在官方facebook專頁強調已經舉報有關網站，提醒大眾使用正確官網，以及使用其官方應用程式。