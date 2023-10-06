《香港01》辦社交媒體禮儀講座　教導學生網絡禮儀、提防網上騙案

隨著社交媒體迅速興起，人與人之間的溝通模式漸趨電子化，當中不少人卻缺乏基本的網絡禮儀，更有人藉此進行詐騙。《香港01》早前為天水圍中華基督教青年會小學舉辦社交媒體禮儀講座，由前線編輯講解網上社交的基本禮儀，以及透過真實新聞案例拆解網民常遇的網上騙案，提醒學生不要受騙。



《香港01》早前為天水圍中華基督教青年會小學舉辦社交媒體禮儀講座，向學生講解網上社交的基本禮儀，以及透過真實新聞案例拆解網民常遇的網上騙案。（陳葦慈攝）

情境題、角色扮演 與學生分享社交媒體禮儀

講座由《香港01》編輯主任林卓昕主講，她先向學生指出社交媒體於20多年前興起，及後更變得愈來愈盛行，從而引起網上交友、解除好友關係及網絡欺凌等問題，導致受騙及人際關係受影響等情況發生，並提醒學生應遵守「十個網絡禮儀規條」，包括以人為本、保持理性討論及尊重他人私隱等。

她同時透過情境題，讓同學思考故事中的主角違反甚麼社交媒體禮儀，又邀請他們即席進行角色扮演，讓同學代入角色換位思考，以同理心去明白使用社交媒體禮儀的重要性。講座期間同學踴躍參與舉手回應講者，氣氛相當熱烈。

引最新網上騙案新聞 提醒學生小心上網

講座亦談及網上騙案，特別指出近年本港科技及網絡罪案持續上升，並輔以真實演唱會門票及網上交易平台等騙案例子，讓學生明白網上購物潛在危險。另外亦用社交平台及討論區的虛假帖文為例，提醒學生須小心查證網上內容。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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