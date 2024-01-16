年終大減給父母利市縮水　母親即轟︰當乞丐？　打工仔往後咁做…

農曆新年將至，不少子女反而向父母派利市以表孝心。台灣有打工仔過往根據年終獎金而決定利市金額，某年只是封了1.2萬台幣（約3,000港元）給父母，母親立即批評「是把我看成乞丐在分嗎？至少也要3.6萬（新台幣即是9,100港元）起跳」。打工仔之後只封了1,200台幣（約300港元），母親繼續反映不滿，打工仔反駁「不是只有我的老闆考核我而已，你們也是我考核的對象，不要的話，以後都沒有！」，其他晚輩聽到笑出聲。網民紛紛留言指「沒事真的不要包一大包在那邊搞自己，我永遠就是6,000，不爽不要收」、「別回家過年還比較省」、「直接買一張刮刮樂包給他就好了」。



樓主有一年封了1.2萬新台幣（約3,000港元）給父母，即被母親批評。（資料圖片）

樓主在「匿名公社」表示，過往每逢新年，會根據年終獎金多少而決定給父母利市的金額，「拿到的年終愈多，給的紅包也會跟着水漲船高」，有一年相信年終獎金比較少，所以封了1.2萬台幣（約3,000港元）給父母。

母親用台語表示「包成這樣，是把我看成乞丐在分嗎？」，甚至講明利市金額，「至少也要3.6萬（新台幣即是9,100港元）起跳，不然你是在包什麼碗糕，這麼少」。

樓主往後每年固定只封1,200台幣（約300港元），令到母親大感無奈。（《愛回家之開心速遞》電視截圖）

樓主沒有反駁，但自此每年固定只封1,200新台幣（約300港元），母親當時反映「到底在搞什麼東西 ？為什麼包這種東西？」，樓主即指「你不是說1.2萬太少嗎？那我就給妳1,200，這樣應該就很多了吧？」，甚至說「今天不是只有我的老闆考核我而已，你們也是我考核的對象，不要的話，以後都沒有！」，其他晚輩當場忍不住笑了出來。

不少網民紛紛留言指「沒事真的不要包一大包在那邊搞自己，我永遠就是6,000，不爽不要收」、「別回家過年還比較省」、「直接買一張刮刮樂包給他就好了」、「包紅包不就是意思到就好？1.2萬不錯了啊，換作是我也會從此固定價碼，認同樓主」、「收了還嫌…不如（乞丐）啊」。

（匿名公社）