顧客點20杯飲品！外賣員不滿送址偏遠　怒問1句被批：還不如乞丐

遇到這種情況，作為顧客的你會給小費嗎？日前台灣就有使用外賣平台的顧客發文，分享遇到主動要求小費的外賣員，對方因為覺得送達地點和飲料店稍有距離，繼而稱「沒給小費你不會過意不去嗎？」，他覺得對方無禮故公審到網上。不少網民對於外賣員理直氣壯要求小費都覺得「肉酸」，並建議樓主「截圖起來給客服檢舉」；亦有人覺得對方辛苦送外賣，樓主連小費不願意給，根本是庹縮，「30塊小費可以解決的事，你選擇最笨的方式告訴全世界你有多摳門」。



台灣有顧客點購外賣，不料外賣員覺得送達地點和飲料店稍有距離，稱「沒給小費你不會過意不去嗎？」，覺得對方無禮故公審到網上。（FB「外送員的奇聞怪事」圖片）

該顧客在Facebook「外送員的奇聞怪事」群組發帖，不解地問「小費不知道什麼時候變成應該的事」。從圖片可見，樓主點了20杯飲料，或許是因為送達的地址和飲料店距離太遠，故令接單的外賣員不忿地稱「沒給小費你不會過意不去嗎？」。對於外賣員理直氣壯地要求小費，樓主霸氣回覆「不爽你可以轉單，台南差你一個外送員嗎？」，更公審至網上，表示就是因為對方無禮，連原本打算給的小費也不會給，並補充他的訂單隨後由另一位女外賣員負責，之後也有給她小費。

對於外賣員直接要求小費行為，網民都覺得「肉酸」，「回他：『不會』」、「截圖起來給客服檢舉」、「比乞丐還不如」、「外送員名聲就是被這種老鼠屎給弄臭」、「不爽不要接」、「不敢兇平台，卻敢兇客人」；有同樣從事外賣行業的網民表示「看到這種老鼠屎真的很無奈，可悲是明明可以選單送，自己不挑單再來乞討客人不給小費」、「小費不是義務是心意，給不給都與消費者行為無關；小費不要用討的，又不是乞丐，拖累其他人對外送員的印象」。

不少網民覺得外賣員直接要求小費的行為「肉酸」，「比乞丐還不如」，建議「截圖起來給客服檢舉」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

亦有人覺得樓主連少許小費都不願意給，很是庹縮，「怎麼不自己拿拿看20杯是多少重量？外送費才一點點，以為很多是嗎？」、「30塊小費可以解決的事，你選擇最笨的方式告訴全世界你有多摳門，結果還是送小費出去，一堆人知道你是窮酸的人」。

對於被部份網民質疑不給小費是庹縮，樓主解釋他從前也曾當過外賣員，送過各式各樣訂單，並不覺得20杯飲料很多，反問「不知外賣員服務質素，怎會提前決定給小費呢？」。他又說，不知道直接在外賣平台給小費會否被私吞，認為用現金支付更好，「用現金直接進口袋不好嗎？」。