女生身體不適　地鐵女職員任挨兼幫手抹咀　目擊乘客大讚天使姐姐

任何人只要有心，都可以救急扶危。廣州1名地鐵女職員得悉有女乘客身體不適，於是扶對方坐下，讓對方挨住自己，全程沒有移動，不時為女生擦嘴，而且不停致電要求增援，歷時起碼5分鐘，讓其他乘客在小紅書大讚「廣州地鐵的天使姐姐…專業且熱心」，令到廣州地鐵和廣州變得溫暖。網民紛紛表示「我之前在地鐵脫水，好幾個工作人員過來扶着我，給我裝熱水喝，然後留了一個姐姐陪我等我緩過來」、「人間還是有溫暖」、「真的好好」。



女職員任由女生挨住自己，表現甚有耐性。（小紅書圖片）

樓主在小紅書上載圖片，圖中可見女生挨住地鐵女職員。當時正值朝早上班時間，樓主到廣州地鐵公園前站轉線，在月台見到有女職員扶住身體不適的女生坐下休息，女職員不敢移動，任由女生挨住，「不停地輕輕遞紙幫女孩擦嘴，又不停打電話叫人支援」。由等車至上車全程起碼5分鐘，樓主離開前見到女職員仍然堅持。

樓主表示自己住了廣州30年，偶然見到職員幫忙看顧不適乘客，「但第一次見如此付出。 人間有情」，大讚該名女職員「專業且熱心」，形容對方是「廣州地鐵的天使姐姐」，其義舉令到廣州地鐵和廣州變得溫暖，同時希望不適女生回復健康。

（小紅書）