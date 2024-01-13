港鐵MMA｜油塘站港女肉搏老翁戰況激烈　網民笑言︰阿伯食過夜粥

港鐵油塘站上演男女互毆MMA！網上近日流傳1段短片，顯示1名中年女子和另1名老翁爆發衝突，當場大打出手，中年女不時起飛腳怒踢，老翁不甘示弱出動「組合拳」，雖然拳來腳往，但2人嘴巴沒有放鬆，一直在互罵，不時聽到老翁爆粗狂罵「X你老母」、「臭X」，甚至高呼「你未死過」！中年女子亦有出言反駁，現場1男1女港職職員全程嘗試分開打鬥男女，女職員一度扮演人肉擋箭牌，但男職員表現則不算積極，最終打鬥男女分開，中年女子離開，網民笑言「阿伯果然係高手，下下出手都是黑虎偷心」、「阿伯食過夜粥」、「（男職員）似做拳證，分開難分難解拳手」、「做嘢幾hea」。



在其他人的分隔下，1名中年女子和另1名戴住黑帽的阿伯對峙，其後更上演打鬥場面。（facebook群組「HK小城故事多」影片截圖）

涉事影片被上載至facebook群組「HK小城故事多」，片長約1分12秒，可見現場是港鐵油塘站閘機前方位置，1名中年女子和另1名戴着黑帽的阿伯對峙，雖然有其他人分隔，但中年女上前怒踢阿伯，此時有1男1女港職職員到場處理，企圖將2人隔開，惟阿伯出拳還擊，女職員則帶走中年女子，南亞裔男職員則安撫阿伯。阿伯在場爆粗怒罵「臭X」，中年女子聞言立即上前，屢次起飛腳施襲，阿伯則怒揮右拳打中對方，同時爆粗喝罵「X你」，女職員嘗試分開2人，並勸他們「唔好打」，但無法阻止2人起腳出拳毆鬥。

2人其後被暫時分開，阿伯卻不斷指罵「你老母XX」、「你未死過」、「臭X」，中年女子一度離開拍攝範圍，聞言再次走近施襲，女職員阻擋不及，2人又再糾纏打鬥。中年女子嘗試出手抓住對方，但阿伯再次揮動右勾拳，打到女子撞向玻璃護欄，2人隨即拳來腳往，打得興起。

中年女子上前怒踢阿伯，此時1男1女港職職員到場處理，企圖將2人隔開。（facebook群組「HK小城故事多」影片截圖）

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女職員再次分開2人，嘗試帶走中年女子，但老翁再說「X你老母XX」，相信中年女子聽到侮辱女性的粗口而憤怒，再次轉身打算動手，女職員不斷說「唔好」，同時勸喻她離開，但中年女子嘗試走近理論，未能清晰聽到其說話。此時有另1名女街坊勸說「蝕底係你」，中年女子最終離開，老翁留在站內和其他街坊理論，「兩邊都企」、「點解一定要讓你？」、「佢打我先」，影片便結束。

不少網民笑言「阿伯果然係高手，下下出手都是黑虎偷心」、「阿伯食過夜粥」、「阿伯其實係唔想打，係個女人不斷埋身」，、「打贏要坐監，打輸瞓醫院」。亦有人認為男職員沒有盡力分開兩人，「（男職員）似做拳證，分開難分難解拳手」、「做嘢幾hea」、「似睇野做評判多過想了事，搞到變成MMA」、「港鐵個位男職員可以炒得，睇戲多過做嘢」，有網民稱涉事影片是舊片，但未有提及何時發生。

（綜合）