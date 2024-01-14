小屁孩捐石窿困石山　消防員恥笑：孫悟空哈哈？　下秒暖心咁解救

真正的甩繩馬騮？廣西1名小孩近日好奇心太旺盛，捐入當地1座假山的石縫內，未料捐入容易捐出難慘被困，最終要動員消防拯救。由於男童當時只有頭部從石山中突出來，消防員到場忍不住大笑「孫悟空哈哈」，最終還是暖心引導小孩脫困，用巧勁抱出。網民看片後笑言：「沒等到師傅來救，等到了消防員叔叔。」



男童被困在假石山中，只有頭和手突出來。（微博影片截圖）

中國消防在微博分享影片，指廣西柳州近日有孩子好奇下捐入假山的石孔中被困，只露出個小腦袋。消防員安撫及耐心引導下，最終借巧勁將孩子抱出。

影片所見，身穿藍衣的小孩只有頭和手從假石山中突出來，動不了只能四處張望，相信是家人的男子從旁守候。消防員到場後爆笑指「孫悟空成了」、「孫悟空哈哈」，但很快圍在假石山周圍，其中一人爬上去嘗試拔出，另一人則在石孔中找小孩於住的手腳。過程中消防員暖心安慰道「放鬆，不要緊限啊」、「叔叔在這裏，不要怕」。最終消防員成功在假石山頂部「拔出」孩子。

片段看得網民笑翻，「小朋友對五指山表示很好奇」、「這個卡出了猴王的氣場」、「熊孩子實在是神奇的存在，無處不可以被卡」、「大師兄又被困五指山了」，形容是「消防員從五指山下救了個小娃」。

（綜合）