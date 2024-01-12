不可叫麥包？茶記買麵包蛋撻　店員畀錯畀漏仲講呢句　秒激嬲食客

不少港人都愛到荼記買麵包，但近日有網民發帖表示買麵包時「受氣」。該食客到茶餐廳買提子麥包及蛋撻，下單時簡稱「麥包」，結果員工竟然給了截然不同的芝麻豬仔包，又忘了給蛋撻。食客本來覺得是小事一宗，沒想到卻被收銀員教訓「嗰啲唔係麥包，係提子包」，使其氣得發帖批評店家「做事甩漏兼駁嘴挑釁顧客」。不少網民都認為店家有錯，亦有網民笑言「係咪以後要講全個包名」。



有網民發帖講述到茶餐廳買麵包及蛋撻，卻遇上店員給錯、給漏且態度欠佳的「受氣」經歷。（FB圖片）

日前有網民在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」發帖大呻到茶記買麵包的不快經歷，直言「買幾個麵包無乜服務要求點知都要受氣」。樓主在茶餐廳下單買2個麥包、2個叉燒包及1個蛋撻，但是店員卻誤將麥包給成了芝麻豬仔包。更換麵包後，樓主也認為「本來小事，換咗就OK」，誰知收銀員竟回應「嗰啲唔係麥包，係提子包」。

樓主即表示根據店內價目表及麵包櫃上的標籤，均為「提子麥包」，不理解說成麥包有何不妥，認為「叫麥包有咩問題？再者如果聽唔清楚都不會塞兩個芝麻豬仔包給客人吧」。而最令樓主氣結的是，收銀員不但少給了蛋撻，更補多一句「九唔搭八的反駁」稱「菠蘿包都無菠蘿啦」。樓主氣得發帖問「做事甩漏兼駁嘴挑釁顧客的風格，係咪呢間鋪頭的特色呢？」。

有網民笑言日後買麵包要講全名，如「長情腸仔包」，並表示「唔長情我唔要㗎！」。（FB圖片）

事件引起網民熱議，不少人都替樓主感到不值，「呢啲店員你唔好理佢，因為我見識過有些人係好無品，搞唔掂」、「我係你全部都唔要」、「走得啦！仲買？」、「未畀錢就直接走啦，周街都係麵包舖，畀人睇穿你好想食佢啲麵包」。

亦有人表示「港式麵包港式服務 」、「對付呢啲人，要到最尾攪掂哂先好畀錢，一日未畀錢，佢都奈你唔何，你要求佢換，唔換就全部唔要掉頭走，畀咗錢就你要受氣」，有網民就笑言「係咪以後要講全個包名：唔該要個長情腸仔包，唔長情我唔要㗎！」。

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