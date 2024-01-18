新車落地8小時即故障　公司拒車換車　要求再借貸買新車　結局是…

不少貨物都有保養期，公司願意免費維修或用同款新貨更換，但馬來西亞1名女子買車時明顯沒有享受到任何保養服務。她月供購買1輛國產私家車成為車主，本身懷住興奮心情收車，豈料新車落地大約8小時，引擎立即出現故障，車輛翌日被拖走，女子要求汽車公司免費給予同款新車，但職員竟稱只賣不換，要求她辦理新貸款去買新車，換言之，她需要每月繳交537令吉（約900港元）清還該部壞車貸款，同時申請新貸款購買新車，令她大感無奈，在網上交代事件，引來各界關注，最終汽車公司退還所有款項，無需她繼續清還餘下貸款。



蘇布拉馬尼亞姆（右）當日開心收車。（Nagakanni Subramaniam facebook圖片）

有車變無車的30歲印裔女車主蘇布拉馬尼亞姆（Nagakanni Subramaniam）在facebook交代事件，稱去年10月17日在1間國產車公司購買1輛私家車，而且即場收車，月供537令吉（約900港元），但8小時後她無法啟動引擎，翌日通知公司拖走車輛，職員經初步檢查後相信引擎故障，她同日要求公司免費換車，職員回覆需要等待總部決定，需時兩個星期至1個月。

新車落地8小時後，引擎無法啟動。（Nagakanni Subramaniam facebook圖片）

大約在三周後，公司總部客戶銷售部門主管致電車主表示，根據初步調查，由於有類似糖果的異物攝入引擎導致損壞，但公司沒有使用該材料，蘇布拉馬尼亞姆大感不惑，當日8小時期間，自己沒有攜帶任何食物和糖果，而且自己沒有接觸過引擎，不明白為何引擎會有糖果。

新車翌日被拖走。（Nagakanni Subramaniam facebook圖片）

數日後，主管再次致電，聲稱蘇布拉馬尼亞姆必須先辦理新貸款才能買到新車，換言之，車輛只是使用8小時就故障，但公司拒絕換車，但容許她再借貸買新車，當時蘇布拉馬尼亞姆仍然每個月為該輛故障車輛償還貸款，沒有享受過駕駛樂趣，她立即回應指，公司應該豁免其貸款，她才可以再借貸，無理由要她獨自承擔兩筆貸款。

去到去年12月頭，銷售人員一度索取文件進行第二筆貸款，但蘇布拉馬尼亞姆拒絕請求，客戶服務部隨後稱正在跟進是次個案，仍未肯定是否批准蘇布拉馬尼亞姆以車換車。

蘇布拉馬尼亞姆即時報警備案。（Nagakanni Subramaniam facebook圖片）

到了今年1月頭，事件仍然陷入膠着狀態，蘇布拉馬尼亞姆在facebook公開事件，指出自己已經報警，同時向馬來西亞國內貿易及生活費部投訴，引來各界關注，涉事公司最終向她退回所有款項，同時無需她繼續清還餘下貸款，並提議可以用相同貸款利率購買第二輛車。

蘇布拉馬尼亞姆在facebook感謝公司最終決定，以及各界的關注和建議，強調「即使渺小如蟻，只要不分膚色種族，只要團結起來，就一定會成功，因為糖，螞蟻們團結起來」。

（綜合）