多圖｜台性感網紅遇車禍 前車急剎導致新車被撞凹 驚險過程曝光
撰文：中天新聞網
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台灣YouTuber奎丁頻道有73萬訂閱數，被網友稱為「雅典娜女帝」。19號她在國道上因遇到前方車輛急剎發生車禍，新車被撞出一個大凹洞；對此經紀人也還原事發過程。
奎丁在臉書限時動態表示，在高速公路上遇到前車緊急煞車，她的車也跟著急煞減速，卻遭到後方的計程車撞上，新車的左後方直接被撞出一個大凹洞，而計程車的右前也同樣撞凹了一個洞。
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奎丁到警局做筆錄後，與工作人員聊到：「通常像這樣的狀況，就是只有我們跟計程車司機兩個人的責任喔？那前面那些白癡呢？」對方則回答，因為沒有接觸到急剎的車輛，所以無法究責。
但事後經紀人則解釋：「車輛是由其他系統匯入國道三號的閘道，在閘道口有車流管制開啟紅綠燈，前方多台車輛不明原因減速急煞，我方車輛也跟著急煞，後方計程車剎車不及就產生碰撞了。奎丁在限動中提及的無法咎責是指無法對前方急煞車輛咎責，並不是指說與後方追撞車輛產生的車損無法咎責唷！」
經紀人強調：「我方與追撞車輛是有產生責任歸屬的！車損目前還沒進場評估。」並透露奎丁與前車車輛保持15至20公尺距離，後方計程車駕駛經由國道警察勘驗行車記錄器也確認有保持20至30公尺距離，但計程車駕駛可能有稍微分心，疏忽了前方狀況，才導致較晚煞車產生追撞。
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