說話節奏大不同？　澳洲男1招分辨香港與內地女生：準確率百分百

在不同地方成長，自然會有不同的生活習慣及說法方式。1名香港女子在小紅書發文，稱日前與1名來自澳洲的大學男助教吃飯聊天，對方自信地表示有方法分辨香港及內地女生，直言「準確率百分百」，他稱香港女生說話時很心急，通常等不及對方把話說完，就急着發表己見；相反，內地女生則是「很好的聆聽者」，更懂得人情世故。



1名香港女子日前與來自澳洲的大學男助教吃飯聊天，其間談到對方以澳洲人的角度，如何分辨香港和內地女生。（《The Office》劇照）

該名女子在小紅書以「澳洲人一秒分別港女及內地女生的方法」為題發文，表示早前與1名從澳洲來港的大學男助教吃下午茶，其間提到對方以澳洲人的角度，如何分辨香港和內地女生。她續指，由於男助教不懂中文，不知道廣東話和普通話的分別，也不熟悉雙方說起英語時的口音，但他卻有獨特的方法作區分，更豪言「準確率百分百」。

男助教表示，香港女生很心急、說話急促，而且不會待對方說完話，便急不及待發表己見。（《香港人在北京》截圖）

男助教表示，香港女生與內地女生在說話的節奏上有很大分別，前者很心急、說話急促，「通常未等人講完說話就急着發表自己的意見，或者完全冇聽別人意見，只會說自己的想法」。相反地，他指內地女生則是「很好的聆聽者」，大多都會讓其他人說完話，而且也會針對性地回應助教的觀點，「更懂人性世故，更顧及對方的感受」。

樓主續稱，該男助教強調並非歧視任何人，「只是覺得香港女生們太理性太進取，以澳洲人的文化看來是沒有禮貌」。帖文立即引來大批網民討論，有人認同港人說話的節奏較快，不喜歡浪費時間，留言指「一係因為香港嘅女仔慣咗效率重要，唔想浪費時間聽廢話，有價值就會聽，二係內地女仔太溫柔善良，向下兼容一啲mediocre（平庸的）嘅發言，同埋唔想令到場面太肉酸」、「港人重效率，唔鍾意聽廢話，可能佢講開廢話」。

至於內地女生，男助教指她們是「很好的聆聽者」，大多都會讓其他人說完話，而且也會針對性地回應助教的觀點，較懂得人情世故。圖為內地女星李沁。（示意圖）

不過，也有部份網民認為只是個人性格問題，不能一概而論，表示「性格問題，不能以訛傳訛」。