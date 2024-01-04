港鐵擠逼被撞　港女拍片公審逼道歉：唔似真心　後續更狂反被圍攻

港鐵人多擠迫被撞到，竟然拍片公審？有港女於討論區上載影片，指日前乘搭港鐵時，被一對情侶「一直推，掛住攬嚟攬去」，她叫對方不要再推，男方卻回應「地鐵係咁迫㗎啦」，未有道歉。而從影片見到，港女正逼問男方，男方道歉，惟港女指男方並非真心道歉，未有收手繼續狙擊。

公審影片引來網民爭議，有人認同「某啲情侶係特別煩，特別鍾意轉姿勢攬嚟攬去，明明㗎車都好逼，成日碰碰撞撞整到人」。但有更多網民「圍攻」樓主，「人多就自然逼㗎啦，人哋都say sorry妳就話人無心講，欠咗你咩家陣」、「唔逼得就去搭的士嘛」、「個男人真係慘」。樓主回應時反嗆：「我係鍾意擺佢上網！道歉有用，要警察做咩？」



影片見到，港女正逼問男方，男方道歉，惟港女指男方並非真心道歉，未有收手繼續狙擊。（影片截圖）

該港女於連登討論區以「X嘢返屋企啦，喺地鐵撞撞撞做咩」為題發文，指日前乘搭港鐵時延誤3分鐘，其間一對情侶「一直推，掛住攬嚟攬去」，她感到不滿，叫對方不要再推，卻被反諷，「條仔寸XX咁話地鐵係咁逼㗎啦」。樓主表示，港鐵逼是正常，「但唔係俾你係咁推。講聲sorry唔得，係要一直依依哦哦繼續講」，又稱「你條女都唔好意思唔敢出聲，仲要即刻走埋，咁你都唔知自己X咗？」。

從樓主上載1分鐘影片見到，她把鏡頭對準戴眼鐘的男方逼問，「做咩驚啫！你做錯嘢咩？做咩咁驚俾人錄？吓？」。眼鏡男保持微笑問「有咩幫到妳啊？」，樓主直指「無喎，有咩幫到我？無問題㗎，你好寸㗎嘛頭先，係咁喺度講講講講講㗎嘛，推到人又唔講sorry吖嘛」。

眼鏡男聞言表示「咁如果真係推到妳，同妳講聲對唔住囉」，惟樓主指「好啊。你個樣唔似係有心講（對唔住）囉」。眼鏡男唯有再說「唔好意思」，而樓主把鏡頭轉向疑似眼鏡男女伴，「仲有個女仔呢，頭先唔係話隻手擺去邊好啊，成個港女咁嘅咩，喂！」。

樓主把鏡頭轉向疑似眼鏡男女伴。（影片截圖）

這時眼鏡男回應「其實港鐵逼呢就無人想……」，然而港女反轟「逼呢就正常嘅，但你唔使咁樣推我囉，攞住兩個書包」。眼鏡男解釋是無心之失，但樓主仍咄咄逼人，「頭先喺九龍灣站係停咗㗎，停咗成1分鐘㗎，我都唔明你逼乜嘢。你要出去咩？你要落車咩？要上車咩？你都上咗嚟啦」。

討論無果，眼鏡男表示「無問題，你鍾意影係ok嘅，畀妳影嘅」，樓主則反嗆「咁頭先咁驚做咩？即刻避開（鏡頭）」。

面對樓主逼問，眼鏡男保持微笑。（影片截圖）

公審影片引來網民爭議。有網民認同「迫係冇問題架，但唔係係咁推埋嚟」、「公道講，某啲情侶係特別煩特別鍾意轉姿勢攬嚟攬去，明明架車都好逼，成日碰碰撞撞整到人」。但有更多網民批評樓主，「人多就自然逼㗎啦，人哋都say sorry，你就話人無心講，欠咗妳咩家陣，使唔使跪低斟茶先夠誠意」、「諗住自己拎住個鏡頭就一定係啱嗰個，唔逼得就去搭的士嘛」、「睇完覺得拍片者似潑婦罵街多啲」、「淨係見到拍片條女係咁咄咄逼人」、「樓主把聲X到，叫人道歉，人哋道咗又話人唔係真心」、「人哋都道咗歉，息事寧人啦」、「個男人真係慘」。

面對網民「圍攻」，樓主留言霸氣反嗆：「我係鍾意擺佢上網，我有自由嘅？道歉有用，要警察做咩？」