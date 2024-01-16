《大富翁4》神預言台灣現況？台網民集體崩潰：現實比遊戲更殘酷

「根本跟台灣的狀況一模一樣啊！」有網友感嘆，電腦單機遊戲《大富翁4》雖是20多年前的作品，可遊戲內容根本神預言，從炒股到通膨，「大家越來越有錢，但是土地依舊只有那些，房子終有蓋滿的一天，但是人人還是積極的想購入」，話題引發共鳴。還有人搖頭直呼，「現實比大富翁更殘酷！」



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有網友在PTT的home-sale板發起閒聊，「大富翁4 是不是走在很前面？」《大富翁4》大約是20多年前的作品，當年爆紅後成為經典，至今很多角色的台詞仍讓人記憶猶新，他更直呼，「遊戲內容更是神預言，台灣的狀況根本就像遊戲內容一樣！」

原PO指出，遊戲中因為土地有限，一開始玩的時候，一塊地還很便宜，只要幾千塊，「隨著玩家使用紅卡炒股，或者中樂透、或者財神降臨，通膨越來越嚴重，遊戲設定的物價指數越來越高。」玩家從本來只有一台車，後來也會多買好幾台，「大家越來越有錢，但是土地依舊只有那些，房子終有蓋滿的一天，但是人人還是積極的想購入。」

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接著就會有玩家蓋研究所，開發武器弄別人，「即使使用原子彈，或核彈炸為平地，即使平地變得很貴，蓋房子也變得很貴，因為通膨的關係，每個玩家都很有錢，還是花得下去。」再看看台灣現況，他直呼一模一樣，「那些4000up的餐廳都客滿，滿路的豪華車，買勞力士、愛馬仕要配錶配包，大家心甘情願」，最後直嘆，「20幾年前的人就知道把物價指數設計進去遊戲」、「為什麼還有人在期待房價會跌呢？」

貼文一出引發共鳴，就有人回文表示「完全同意」，「而且現實比大富翁更殘酷，大富翁一開始土地都是無人的，大家還有一筆資金，可以把他想像成是50-60年代」，可現在想進入大富翁的人，要面對的是「大家都已經買好的土地跟蓋好的房子」，「你只要進入台北市或是其他地方，就是要付過路費（房租），而且你的資金跟之前沒差多少，但是被通膨吃掉，可能只有以前的1/10。」

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網友們也紛紛留言，「大富翁弱勢還能靠卡片翻盤」、「大富翁開局是公平的，現實生活開局就不公平，這是最大的差別」、「買不起土地、房子，只能被動一直付過路費（消費、租金），破產是唯一結局」、「現實是別人玩了20圈、蓋一堆房子了，你才起跑。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】