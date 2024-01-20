台灣70%後生仔都穿New Balance？網民分析4大優勢：在南韓紅超久
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
市面上運動鞋款眾多，每個人也都有各自偏好的品牌，不過有名台灣網友發現，近年來New Balance特別受歡迎，走在路上大約有7成年輕人都穿這牌的鞋子，讓他好奇詢問原因。文章引發眾人討論，點出New Balance品牌的4項優勢。
【圖輯】點圖放大了解「New Balance的4項優勢」及網民意見👇👇👇
+5
原PO在PTT發文表示，走在路上觀察30歲以下年輕人，發現大概有7成以上都是穿New Balance的鞋子，如果算上服飾又更多。他補充，在百貨公司也有同樣情形，New Balance門市擠滿買鞋人潮，其他運動品牌卻生意冷清，讓他好奇詢問「為什麼會這樣？」
貼文引發討論，許多人認為主要是好穿、好看且便宜，「好穿、復古款好看、價格公道合理」、「便宜好搭」、「大家覺得NB設計比較好看且多款，大部分是女生」、「不開玩笑，NB跑步和健走比較舒服」、「就真的好穿，不是環保材質不會爛掉」、「好穿好看啊，又比adidas、Nike便宜一點點」、「女生愛，但男生還是都Nike或adidas比較多吧」。
【相關圖輯】牛仔褲已Out？又焗又唔方便惹無數網民共鳴 列3種褲流行又舒適（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
也有網友指出，韓星代言也是一大因素，「以前都老人在穿，韓星穿一下就變潮了」、「IU代言」、「IU的威力」、「好穿再加上IU加持」、「IU穿真的很好看」、「十幾年前是低調紅，這幾年年輕化曝光率才變高」。
心理測驗 ｜邊隻蘑菇最毒？一秒測出戀愛運 揀呢隻菇有人暗戀你男女生底褲要點揀？揀錯精液品質急下降 醫生大推一物料男女都啱Netflix一月必睇劇集推薦：楊紫瓊《孫家兄弟》、《京城怪物2》2024年龍年財運最佳4大生肖 屬雞偏財運最強、肖鼠有貴人相助多圖｜21歲學霸月野有菜日本選美奪冠 由寫真美女進軍娛圈變新人2023回顧｜TikTok全球最受歡迎Kpop藝人TOP 5 LE SSERAFIM排第4
延伸閱讀：
心態崩了？大選開票當晚民眾狂搜1關鍵字 凌晨搜尋熱度直衝天花板
好市多「1冷凍食品」降價！她狂掃10包 老饕讚：不沾醬就夠味
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】