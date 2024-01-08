話題網紅愛莉莎莎都要離開台灣？泰國買樓疑移民　親回應：看局勢

擁有百萬訂閱的台灣YouTuber愛莉莎莎，近期不僅創立個人品牌，更不定時在社群媒體上放閃男友羽球教練呂杰陽，可說是愛情事業兩得意。



近日，她飛往泰國旅遊近一個月，也透過IG分享旅遊點滴。

她透露，這次的旅行深深愛上泰國，因此決定在泰國曼谷買一間房，同時也曝光「泰國房價是台灣價錢的1/5」，至於是否會移民，她也親自回應了。

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愛莉莎莎到泰國旅遊，預計玩樂長達一個月，她也常透過IG分享好玩點滴。

愛莉莎莎4日在IG上透露，待在泰國一個月，愛上那裏的溫暖、自由、繁榮還有美食，「重點是房價很便宜！明明物價大約是台灣的3/4 （75%左右），房價卻是台灣價錢的1/5，而且房子的設計，公設，採光都很好，深深覺得台灣的房價實在太不合理了」。

愛莉莎莎因此在泰國曼谷買了一間房子，並透露「頭期款只要繳13%」，文末，她也表示「希望台灣有一天也能實現居住正義」。

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另外，貼文中就有網友好奇問：「愛莉莎莎要移民走了嗎？」對此，她則回應「看台灣局勢」。

她也在限時動態中透露，來曼谷旅遊的15天，10天以上都在Icon Siam附近，表示自己很喜歡這裡，所以買了一間在Icon Siam的預售屋子，興奮說道：「想到以後要在這邊真的好開心。」

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