公屋睇樓｜保安無講有問題　入屋遇1情況即拒絕　要停賽X年慘了…

【公屋申請／輪候】公屋申請者一般有3次配屋機會，但未必一定獲派心儀單位。有公屋申請者就獲三派單位，曾問保安這單位有否有特殊情況卻未得到回應，於是入屋看環境，卻遇到1個情況令他即時拒絕編配。

不過由於事主已用盡3次配屋機會，要「停賽1年」才可重新申請，其朋友於是代發帖向網民求教。網民議論紛紛，「三派99.9%硬食，食完先再打算」、「就咁睇，佢都唔係好需要公屋啫，將個機會留返比更有需要嘅人啦」。



公屋申請者一般有3次配屋機會，但未必一定獲派心儀單位。（示意圖／資料圖片）

有港女於Facebook群組「公屋討論區」發文，形容「我朋友真慘」。她指出，其朋友申請公屋已獲三派單位，惟配房信沒有寫單位有什麼不妥，於是其朋友問保安該單位有否什麼情況，卻未得到回應，唯有親身入屋查看環境，詎料感到「渾身唔舒服」，遂即時拒絕三派單位。

樓主指，其朋友問保安該單位有否什麼情況，卻未得到回應，唯有親身入屋查看環境，詎料感到「渾身唔舒服」，遂即時拒絕三派單位。（《堅離地愛堅離地》劇照）

由於其朋友已用盡3次配屋機會，要「停賽1年」，即要1年後才可以重新申請公屋，於是樓主代朋友求問其他網民，「想問下各位1年後他（非長者一人）的分數是否加12分？」。

帖文引來網民熱議，「咁3次唔要。唔理佢點計啦。加幾分已經唔重要，等返唔知幾多年先輪到佢」、「三派99.9%硬食，食完先再打算」、「正常點都會要，要完再諗辦法」、「其實要咗先，裝修下個感覺會唔同」、「其實係人都想揀個好嘅！但係3次都唔啱！會唔會係你朋友嘅問題呢？如果下下都話入到間屋唔舒服！咁唔使揀啦！」。

也有網民認為應把公屋留給真正有需要的人，「由得你朋友啦、都係唔等屋住的人、咪等排下1輪3次機會，無咩好值得同情嘅」、「就咁睇，佢都唔係好需要公屋啫，將個機會留返比更有需要嘅人啦」、「住私樓比較好，日日睇樓都得」。

帖文引來網民熱議，認為應先接受三派單位再打算。（Facebook群組「公屋討論區」）

根據房委會公屋申請須知，合資格申請者共有3個（每次1個）配屋建議，未具「可被接納」理由而拒絕所有3個配屋建議，將引致有關申請被取消，申請者可於取消申請通知信發出日期起計15天內提出書面覆核。申請者在其申請被取消日期1年後始可再次申請輪候公屋。