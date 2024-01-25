恐怖！虐妻男6歲兒面前西瓜刀殺狗　妻拍片報警申請人身保護令

台灣發生恐怖虐殺狗事件！30歲男子與妻子結婚7年，不僅長期家暴妻子，有次一家人外出到公園遊玩時，他不耐寵物犬吠叫聲，竟當着妻子及6歲兒子面前，用鐵棍狂插狗狗喉嚨，嚇壞兒子，其後更拿出西瓜刀狂斬向狗狗至斷氣，狗屍棄置在山上。在場妻子見狀嚇得不敢吭聲，深怕丈夫會失控用刀斬她與兒子。妻子將過程拍下，事後她感到人身安全受威脅，連忙帶同兒子離家出走，並將犯案影片交給警方及動保署，向丈夫提告並申請人身保護令，現由新竹縣流浪動物珍愛協會提供緊急住所。



洪男買回來的馬爾濟斯犬。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，30多歲洪姓男子與妻子結婚7年，育有1名6歲兒子，洪男以汽車美容維生，但工作不穩定。洪男被指控對妻子家暴7年，只要妻子稍有不順他意，就會當着兒子面痛打妻子，扯頭髮及掐頸等，但妻子為了兒子只有容忍。

而近年洪男竟開始在社交平台不同社團領養貓狗，先後共領養了4貓7狗，但他卻會在貓狗發出喊叫聲，或不順他意時，拿鐵棍痛毆牠們，或用膠帶纏住牠們嘴巴，妻子目擊一切卻不敢阻止，後來更發現領養回來的貓狗不翼而飛，問洪男發生什麼事，他只是表示「放生了」。

而去年洪男以5,000台幣（約1240港元）領養1隻馬爾濟斯犬，但牠疑無法適應新環境而不斷狂吠，洪男動不動就暴打馬爾濟斯犬，而最嚴重的是到了11月中，洪男帶着妻兒和馬爾濟斯犬及另一隻狗，到南港的公園遊玩，途中馬爾濟斯犬伏在妻子腿上休息，讓洪男心生妒忌，幾次將牠拉回駕駛座不成功後，竟當着6歲兒子面前用鐵棍狂插馬爾濟斯犬喉嚨，兒子被嚇到大喊：「爸爸你在幹什麼？」

洪男在盛怒之下再拿出車上西瓜刀狂斬馬爾濟斯犬，直到狗狗斷氣，再將狗狗裝進袋子在山上棄屍。妻子當場目擊並偷偷拍下殺狗過程，嚇得不敢吭聲。後來妻子發現兒子在1次與她吵架過程中，學洪男伸手掐她的頸項，才驚覺事態嚴重，加上看到洪男殺狗情況，擔心人身安全受威脅，於是將犯案片段交警方及動保署，向丈夫提告並申請人身保護令，現由新竹縣流浪動物珍愛協會提供緊急住所。