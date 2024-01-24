有心思！酒店房務員曬創意　製出「枕頭人偶」　網民爆笑：會嚇死

疫情過後，不少人都會「報復式」外遊。日本有網民就分享入住酒店時的趣事，事緣當天他趕着出門，把衣物全都扔在床上，然後房務員便入內收拾房間。怎料他回去時卻發現對方運用枕頭配合其衣物，造成枕頭人偶，讓他很是驚喜。不過帖文亦引來他人笑稱「打開燈看到這個有點嚇到吧」，又揶揄對方是否「蛇王」，為何工作時間居然有時間製出人偶公仔。



有日本網友回到酒店房時，發現房務員搞笑地砌出枕頭人偶歡迎他。（X圖片）

日本有網友在Twitter（現稱X）帳號「motcho_tw」上傳搞笑照片，指當天他因為趕着出門，所以便將衣服和其他物品隨意地放在床上，不過當他回去時，卻看見有「人」在等他。原來房務員收拾房間時發揮小創意，運用枕頭以及樓主的衣物、帽子砌出人偶躺在床上，旁邊還有使用毛巾設計而成的1朵花。

圖片所示，房務員在其1個枕頭套上樓主的格仔恤衫，內裏則配搭紅色長袖衫，並用毛巾造成人頭，再放上帽子，加以點綴眼睛、鼻子、嘴巴形成人偶，旁邊有已摺疊好的衣物。帖文引來網民留言，「雖然是有點難以理解的畫面，但我笑了」、「打開燈看到這個有點嚇到吧」、「打掃房間不是應該很花時間很累嗎？還有時間可以弄這個」。

其實過往亦有不少入住酒店的客人於網上分享趣事，讚揚房務員不但盡責清潔房間，更花時間為客人毛公仔悉心打扮，甚至擺好搞怪的姿勢，務求令客人回到房間時都能覺得窩心。

搞笑公仔圖逐張睇：

+ 3

（綜合）