垃圾徵費｜指定垃圾袋無生物降解成份不會自行分解　網民斥不環保

【垃圾膠袋收費2024／垃圾徵費計劃懶人包】政府原定於2024年4月1日起推出「都市固體廢物收費（垃圾徵費）」，按「污染者自付」原則，對全港所有住宅和非住宅（包括工商業界）產生的垃圾按量收費，隨即引來社會對計劃疑慮。環境局局長謝展寰本於1月19日（周五）宣布，為讓市民大眾及業界了解徵費計劃，將垃圾徵費法定生效日期押後至8月1日，並會安排政府部門及樓宇在4月1日先實行。



垃圾徵費計劃勢在必行，屆時市民需使用指定垃圾袋處理家居垃圾，當中環保署高級環境保護主任程健宏曾經解釋，指定垃圾袋最少兩成是回收物料，但沒有生物降解成份，不會使用一段時間後自行分解。



近日許多網民就「指定垃圾袋不能分解」而發帖提出質疑，直斥「即係用多咗膠袋」、「為咗減少塑膠分解唔到污染環境，立法規定全部人大量增加使用分解唔到膠袋」、「聽聞超市𠵱家派發嘅購物袋可以生物降解」、「以環保之名推垃圾徵費，但就製造大量不可生物降解嘅膠袋指定要人用」，更有不少人重提與其「污染者自付」，不如從垃圾源頭向製造者徵費更有效。



環保署曾經解釋，指定垃圾袋最少兩成是回收物料，但沒有生物降解成份，不會使用一段時間後自行分解。（資料圖片）

政府原先打算2024年4月1日推出垃圾徵費計劃，但引起各界關注，社會大眾及回收業界都有不少疑慮，環保署高級環境保護主任程健宏2024年1月18日出席油尖旺區議會的食物環境衞生委員會會議，其間程指出，早前試行計劃時，有住戶反映指定垃圾袋厚過正在使用的垃圾袋，強調有條款保證指定垃圾袋的質素；另外，他又提到指定垃圾袋最少兩成是回收物料，但沒有生物降解成份，故不必擔心使用一段時間之後會自行分解。

網民質疑其實「即係用多咗膠袋」，增加堆填區負擔。（資料圖片）

許多網民近日發帖質疑指定垃圾袋不能分解，紛紛留言指「即係用多咗膠袋」、「為咗減少塑膠分解唔到污染環境，立法規定全部人大量增加使用分解唔到膠袋」、「成件事好反智」、「聽聞超市𠵱家派發嘅購物袋可以生物降解」、「以環保之名推垃圾徵費，但就製造大量不可生物降解嘅膠袋指定要人用」、「垃圾徵費主要目的透過經濟手段源頭減廢，緊急地減低堆填區負荷，係咪所謂『可分解』、『環保』，根本唔係重點考慮」、「環保署用一個唔環保嘅方式叫人環保」、「不環保署」。

亦有網民自稱一直支持環保，對目前政府提出的垃圾徵費有疑慮，因目前回收配套不足，除了未能方便市民，許多物料回收後更是直送堆填區，認為政府與其要對市民徵費，不如從生產者方面着手減廢，「過年禮盒個盒大大份，如果徵費就唔會過度包裝啦」。

（綜合）