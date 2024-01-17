垃圾徵費2024｜塞渠、結業潮…　網民憂引發5大亂象：爆大鑊點算？

【垃圾膠袋收費2024／垃圾徵費計劃／膠袋徵費／香港／指定垃圾袋】本港4月1日起推行都市固體廢物收費（垃圾收費）」，市民需要購買指定垃圾袋丟棄垃圾，惟收費及落實細節問題引來網民爭議，憂慮垃圾收費實施後會出現最少5大亂象，包括堆積垃圾影響衛生、減少消費致結業潮等，質疑「又話經濟差？係咪有啲反智？」、「到時爆大鑊點算？」。

而特首李家超周二（1月16日）回應垃圾收費問題時表示，教育工作要簡潔鮮明外，更要「不斷做、大量做、持續做」，已要求環境及生態局局長謝展寰跟進，多向公眾講解。



垃圾徵費懶人包！指定垃圾袋收費、尺寸10大須知 做錯2事即罰款

本港4月1日起推行都市固體廢物收費（垃圾收費）」。（資料圖片）

政府將於4月1日起推行垃圾收費，設有6個月適應期，市民棄置垃圾時，需要使用「指定垃圾袋」或「指定標籤」，其中「指定標籤」每個11元，「指定垃圾袋」則分3公升至100公升容量尺寸，售價0.3元至11元。

如沒有使用「指定垃圾袋」或「指定標籤」，即屬違法，定額罰款每張1,500元；如以傳票方式檢控，首次定罪最高罰款25,000元及監禁6個月，再次定罪最高罰款50,000元及監禁6個月。

如沒有使用「指定垃圾袋」或「指定標籤」，即屬違法。（資料圖片）

網民憂垃圾收費引發5大亂象

距離4月1日只相距不足3個月，但不少市民仍表示未掌握垃圾收費推行細節，更有大批網民憂慮，屆時或會有人為避免收費「無所不用其極」，導致5大亂象，包括「在街上或郊野地區胡亂棄置垃圾」、「家居堆積垃圾影響環境衞生」、「塞渠」，以及減少消費意慾觸發「商舖結業潮」、「衝突增加」等，直斥「又話經濟差？又要垃圾徵費？係咪有啲反智」、「如果爆大鑊點算」、「要加清潔工人，又要請人執法，運作成本勁高」、「肯定狂加管理費」。

亂象1：在街上或郊野地區胡亂棄置垃圾



網民指出，垃圾收費實施後，或有人會把垃圾棄置街道垃圾桶，或隨街棄置垃圾，甚至把垃圾帶到偏遠地方如效野公園等棄置，以避開垃圾收費，導致街上垃圾增加，影響市容，「咁難香港先少咗人隨街掉垃圾，咁樣一搞又重返原點」、「落樓下垃圾筒掉垃圾算」。

網民指出，垃圾收費實施後，或有人會把垃圾棄置街道垃圾桶，或隨街棄置垃圾。（資料圖片）

亂象2：家居堆積垃圾環境差



網民表示，或有人因不想被收費，把垃圾堆積家中不丟棄，變成「垃圾屋」，惡劣環境亦會引來蟑螂老鼠等，波及大廈鄰里，也有衞生健康風險。

網民表示，或有人因不想被收費，把垃圾堆積家中不丟棄，變成「垃圾屋」。（資料圖片）

亂象3：塞渠



網民稱，垃圾收費推出後，有人或會把垃圾「攪碎」、燒成灰，甚至「原件」沖落廁所，導致渠道淤塞。民建聯港島東立法會議員梁熙早前與區內街坊及業主立案法團舉辦交流會時，亦有法團擔心居民為了逃避收費，把垃圾沖落廁所堵塞渠道。

網民稱，垃圾收費推出後，有人或會把垃圾「攪碎」、燒成灰，甚至「原件」沖落廁所，導致渠道淤塞。（資料圖片）

亂象4：商舖結業潮



網民憂慮，垃圾收費會減少市民消費購物意欲，導致經濟「雪上加霜」，更擔心經營困難下會出現商舖結業潮，「搞到身邊人都唔想再買嘢」、「4月1開始魚蛋燒賣嗰啲街邊小食、手搖飲品呢啲舖點生存」、「垃圾徵費實施之後完全唔想喺香港使錢，就連過時過節出去食嘢嘅欲望都冇」、「其實而家經濟差，仲搞多個垃圾徵費，變相就係1個阻力令人哋更加唔想去消費」。

亂象5：衝突增加



網民指出，由於垃圾收費細節繁複，包括使用「指定垃圾袋」、「指定標籤」類型、指定棄置垃圾地點、使用方法等，屆時可能導致市民與前線人員如清潔工等有更多磨擦，影響社會和諧。

網民指出，由於垃圾收費細節繁複，屆時可能導致市民與前線人員如清潔工等有更多磨擦。（資料圖片）

李家超：講解工作會「不斷做、大量做、持續做」

針對垃圾收費問題，特首李家超回應時表示，政府會清楚列明政策執行細節，講解工作會「不斷做、大量做、持續做」，不斷努力令垃圾徵費成為大家都知道的「工程」。他預計，推行期間會有新問題出現，已要求環境及生態局，特別是局長謝展寰跟進，透過舉辦講座、記者會、宣傳會，讓業界、物業管理公司、飲食界等持份者及市民，真真正正知道法律責任及運作方式。

李家超又強調，建立新習慣、新文化時必定會有不適應之處，相信所有人都希望有更好環境，重申世界各地，尤其是有競爭力的城市都有實施膠袋徵費，政府會做好安排聆聽各方意見，亦會和區議會、關愛隊等溝通，讓他們明白自身角色和職責，確保政策順利推行。