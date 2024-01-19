垃圾徵費押後至8.1　港媽質疑：又話香港人高質，垃圾稅好難明？

垃圾徵費問題引起社會關注，有港媽日前在討論區發文，質疑「又話香港人高質，垃圾稅（垃圾徵費）好難明？」，指類似政策在其他地方已推行多年，「如果有人存心不環保，咪畀膠袋稅囉…污染者自付」。言論引起不少人認同，「點解人哋做就係環保，香港做就畀市民話擾民」，尤其是許多人關心收費問題，而非如何減少垃圾。帖文引起網民爭論，不少人反駁現時配套不足，而事實上香港居住環境窄狹，要在家中做好分類已困難，「屋苑樓下又唔夠回收箱」，甚至有人建議不如直接向市民徵收「垃圾費」，減少可能衍生的費用。



垃圾徵費原定4月1日實施，環境局局長謝展寰於1月19日宣布，為讓市民大眾及業界了解徵費計劃，將垃圾徵費法定生效日期押後至8月1日，並會安排政府部門及樓宇在4月1日先實行。



垃圾徵費引起社會關注，有網民覺得部份人不停提出質疑只是不願配合。（示意圖／資料圖片）

部份市民就垃圾徵費問題在網上提出疑問，認為有不清楚之處。環保署署長徐浩光日前接受傳媒訪問時表示，「清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚，如果你想不清楚，幾時都是不清楚」。今日（1月19日）下午環境局局長謝展寰宣布已向行政長官作出兩點建議，包括將垃圾徵費法定生效日期押後至8月1日，以便市民及業界更好了解徵費計劃，並會安排政府部門及樓宇在4月1日先實行。

有港媽日前在親子王國討論區發文，難理解垃圾徵費有何大問題，「又話香港人高質，垃圾稅好難明？」，她指環保署及網上各大平台已經有關於膠袋稅（垃圾徵費）的資料，「答晒所有問題！其實呢啲分類，日本台灣都推行咗好多年啦」。

環境及生態局長謝展寰1月19日宣布，計劃法定生效日期將延至8月1日，4月1日起政府部門會先行先試。（梁鵬威攝）

有言論提及港人愛買外賣，棄置時變相要「買膠袋包膠袋」。她認為徵費原意亦是鼓勵市民減少用外賣盒，用意明確，「如果有人存心不環保，咪畀膠袋稅囉…污染者自付！起碼可以補貼下堆填區開支！唔難明白」、「小題大做！你唔想回收，咪俾垃圾費！見人亂丟，我實舉報」。

帖文獲部份網民表示認同，「點解人哋做就係環保，香港做就畀市民話擾民 」，又指大多市民只關心要付錢，「似乎好少人去諗點樣去減少垃圾」、「唔明嘅人應該全無環保意識」。有留言認為其實收費與否市民都應減少垃圾，「市民唔做咪用收費令多啲人做，堆填區飽和、全球暖化、極端天氣好似唔關佢哋事咁，我真係好驚香港夏天會40度」。

網民提到垃圾徵費「其實愈貴效果就愈明顯」，很多人不停提出質疑，無非是不願配合，「而家啲人拗話點樣掉地拖掃把都多餘，就係想大家掉嘢前買嘢前想一想，用到繼續用就唔使畀徵費」。

不少網民反駁現時關於垃圾徵費的配套不足，又以居住空間大小為例，認為難用香港去和日本、台灣比較。（資料圖片）

惟許多網民提出反駁，認為市民不是否定環保，現時最大問題是欠缺配套，「如果回收箱、廚餘箱、6在（綠在區區）方便居民，好多人都會願意配合」、「用指定膠袋咪一樣係掉去堆填，你以為仲有人同你分類？」。部份人以日本、台灣作例子，但有留言認為當地人居住環境大才能做好分類，「香港家居豆腐潤咁，屋苑樓下又唔夠回收箱」、「不是人人都一百幾十蚊係閒錢」，又指現時推出的指定膠袋只有兩成是回收物料，沒有生物降解成份。

垃圾徵費法定生效日期押後至8月1日的消息傳出後，再有網民發帖認為應該取消垃圾徵費，「嘥錢又唔環保」、「其實政府應設立多些回收點！宣傳教育市民循環再用！而不是亂收錢印膠袋」。雖然措施未生效，但已有人認為「真係好擾民」，倒不如政府直接徵收「垃圾費」，不必生產大量不可分解膠袋，「仲要衍生一大堆咩裝cam、罰款、監視等等問題，不如直接每戶徵收垃圾費咪仲好」。

（綜合）