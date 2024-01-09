減肥潛力股！胖妹畢業4年參加舊同學會驚變女神　網民：根本換頭

這真的是女大十八變！



一名櫻花妹在社群網站上貼出自己減肥前後對比圖，只見4年前剛從高中畢業的她，身型與臉蛋都很圓潤，但一年前參加成年禮的她已變得身材勻稱、臉蛋甜美，笑說「去年同學會我就該去的」，因為她敢打賭沒有人能認出自己。

點圖放大看看中村珠愛莉減肥前後的驚人對比：

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這名櫻花妹名為中村珠愛莉，經常在X平台和IG分享自己的減肥歷程。

日前她在X平台上分享自己的減肥前後對比圖，只見4年前剛高中畢業的她留著「公主切」髮型，身材與臉蛋都很圓潤。

去年她參加「成人之日」，不僅整個人瘦了一圈，髮型也換成妹妹頭，還把瀏海燙捲，穿著媽媽為她準備的粉紅色和服，手捧鮮花，相當甜美可愛又清純。

【同場加映】澳洲女日日麥當勞驚變「海象」 慘遭欺凌決心減肥前後對比超誇張（點圖放大瀏覽）：

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中村珠愛莉表示，「我瘦了，去年同學會我就該去的！」，短短一篇貼文至今已吸引8.3萬人按讚、4800多人轉發。

不少網友都替她瘦身成功感到開心，紛紛稱讚說「變化太大了」、「很美麗呢」、「你做得很好，恭喜你，你變得越來越漂亮了」、「看得出你付出了很大的努力」、「以前很可愛，現在也很可愛」、「這根本是兩個人了吧！減肥以後像是換頭」、「去參加同學會的話，會讓大家驚訝」。

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