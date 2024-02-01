仁安醫院往荃灣經沙田鄉事會路上城隧　的士司機被質疑兜路咁解釋

乘客質疑的士兜路爭議經常發生，有港男就上載相片公審，指妻子疑遇上的士司機兜路。他表示，太太當時由大圍仁安醫院前往荃灣，但司機沒有從大圍火車站迴旋處轉向美林邨往城隧，反而駛至沙田鄉事會路再上城隧，追問對方卻獲回覆「怕塞車」，因而不滿指「真係當人白痴」、「幾十歲剩係識得呃女人」。

帖文引來網民兩極討論，有人認為的士司機故意兜路，「遠好多喎」、「沒理由大方向都唔識，更何況而家有導航」。亦有人為司機辯解，「未必個個人熟路」、「如果你想行指定路線，你可以一上車就同司機講明」。



有乘客由仁安醫院搭的士往荃灣，司機經沙田鄉事會路上城隧被公審兜路。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，上載1張的士司機證，怒斥對方「X街」。事緣樓主太太當時由仁安醫院前往荃灣，途經大圍火車站回旋處時，司機沒有轉向美林邨方向，再右轉往城隧，反而駛往沙田鄉事會路，再左轉至城隧。他指妻子曾質疑對方所選路線，不過對方竟然解釋「怕塞車」，但其實當時為晚上7時多，故不滿斥「真係當人白痴」、「幾十歲剩係識得呃女人」，惹來網民討論。

乘客丈夫貼出的士司機證，不滿斥「幾十歲剩係識得呃女人」。（FB「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

有部份人質疑的士司機故意兜路，「遠好多喎」、「有啲司機真係扮豬食老虎，以為女人會唔出聲」、「唔熟路可以有禮貌問客」、「路唔會識得晒，但沒理由大方向都唔識，更何況而家有導航」、「大圍迴旋處大大個牌指住荃灣要轉入美田路，就算唔熟路，睇牌都識掛」，又揶揄「唔同你行獅子山隧道，行龍翔道去荃灣已經偷笑啦」。

有留言則為的士司機辯解，「咪鬧人住！未必個個人熟路，你可以同師傅講話行多咗路，搭開幾多畀幾多！佢唔肯先鬧佢」、「如果你想行指定路線，你可以一上車就同司機講明」，又指出乘客表明目的地後，司機未必能和對方一樣聯想到相同路線，故稱「如果差十元八塊你都咁緊張，點解唔搭其他交通工具呢？」。

樓主事後回覆，「佢無問過就自己行咗嗰邊，問佢點解唔行美林方向佢話怕塞車，條路坐咗十幾年話佢兜路佢仲惡過你，仲鬧埋我老婆教壞細路」。有留言則力撐樓主，「唔熟就更加唔會識行大涌橋路去鄉事會路啦」。

（FB「的士司機資訊網 Taxi」）