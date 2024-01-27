九龍塘站紅衣男疑逆向行捱撞　反撞白褸男遭罵：X你老Ｘ　後續是…

香港人多擠迫，互相碰撞在所難免。網上流傳1條影片，顯示2人在港鐵九龍塘站來往觀塘線和東鐵線的通道發生口角，1名紅衣男子懷疑在通道反方向行走，被另1名身穿白色外套的男子撞到，紅衣男疑反撞對方，白褸男多次爆粗辱罵紅衣男，大喝「我X你老Ｘ，聽唔聽到？」、「洗定個八月十五坐監」，驚動多名職員到場調停。網民慨嘆「因一些小事起爭執真係好無謂，嘈贏又如何？如果繼而動武打交，打贏去差館，打輸去醫院，何必呢？」、「有需要逆線行又撞到人，其實講句對唔住咪得囉」。



2人在通道中間位置發生爭執，當中白褸男（箭嘴示）手持報警揚言報警，1名港鐵女職員走近嘗試調停雙方。（facebook群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

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涉事影片長約2分鐘22秒，被上載至facebook群組「香港突發事故報料區」，可見2人身處港鐵九龍塘站來往觀塘線和東鐵線的通道，紅衣男面向觀塘線方向，白褸男則向住東鐵線，大部份人和白褸男呈同1個方向。2人在通道中間位置發生爭執，當中白褸男持手機揚言報警，1名港鐵女職員走近嘗試調停。

白褸男多次爆粗「我X你老母，聽唔聽到？」，一度斥責紅衣男「反方向（行走），戇XX」，甚至一邊尾隨紅衣男，一邊喝罵，2人一度在通道打圈，其間紅衣男懷疑想擋住對方，用手輕推白褸男，令到白褸男更加狂躁，指責「你𠵱家打我，你出手打我」。女職員勸喻切勿動手，紅衣男攤開雙手表示「冇郁手」，但白褸男怒斥「你郁咗手啦已經」、「洗定個八月十五坐監」，繼續爆粗再度提及對方母親，紅衣男開始反駁，質問「你有冇咁嘅能力？」。

多名職員陸續到場帶走紅衣男，紅衣男批評白褸男「係咁講粗口」。（facebook群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

由於2人邊罵邊走到通道中間位置，所以女職員叫他們保持冷靜和走近柱身，避免影響其他乘客，同時勸喻乘客「唔好睇」、「向前行」，其他職員陸續到場帶走紅衣男，紅衣男批評白褸男「係咁講粗口」。

多名網民慨嘆「因一些小事起爭執真係好無謂，嘈贏又如何？如果繼而動武打交，打贏去差館，打輸去醫院，何必呢？」、「如果你真係有需要逆線行又撞到人，其實講句對唔住咪得囉」、「1隻手掌拍唔響」。

（facebook群組「香港突發事故報料區」）