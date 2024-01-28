斥名店梳乎厘雪糕現「斷層」　港女投訴醜樣發帖公審　網民斥西客

近年「打卡」文化盛行，不少人都喜歡用餐前先為美食拍照。日前有港女於油麻地光顧某著名的梳乎厘店，但就不滿附有的雪糕外觀失色，因為它沒有高挺感，反而像被擠得像要塌掉般，當場向店員反映後，卻只獲回覆1句「唔好意思」。港女事後透過社交平台再向店舖投訴亦被無視，故於網上公審。惟網民卻反指樓主是西客，「食物最重要係品質味道」、「街邊小食要求賣相？」、「當米芝連三星餐廳咩？」；不過，亦有人覺得食物外觀和餐廳質素掛勾，「作為顧客消費都係期待見到啲靚嘅食物，唔覺有咩問題」。



有港女購物梳乎厘，嫌附有雪糕外觀失色，向店方投訴被批西客。（FB「香港雪糕關注組」圖片）

樓主於周二（23日）在facebook群組「香港雪糕關注組」發帖，批評雪糕「整到斷晒層」。圖片可見，她於油麻地光顧某著名梳乎厘店，當中附有雪糕，但其外型稍有失色，沒有雪糕的高挺感，反像即將倒塌般。她當時曾向職員反映，只獲回覆「唔好意思」便沒有後續。雖然她理解周日較多客人更為忙碌，但質疑若然員工有指引，「就唔會出啲唔夠完美嘅餐」。

另一圖片顯示她透過Instagram向餐廳反映意見，寫道「個雪糕少少樣衰」、「同咗職員講，但係佢哋只係『唔好意思』就算」、「我都明白你哋係多人嘅，但係都應該會有指引，話太醜樣就唔可以出貨」等等，惟該商家過了2天過後都沒有回覆。樓主被無視，故於網上帖圖公審商家，稱「掙扎緊要唔要再畀多次機會佢」。

樓主事後於Instagram向店方投訴，卻沒有獲得回應。（FB「香港雪糕關注組」圖片）

對於樓主的不滿，許多網民卻持相反看法，甚至批評樓主是西客，「人哋覆你都費X事」、「個個好似你咁反映完有後續，應該好快執笠」、「食物最重要係品質味道」、「講完唔好意思仲想點，掉咗佢整過畀你先滿意？」、「就算有員工指引，都唔會整到100%完美啦」、「你以為自己畀咗幾百蚊來買？街邊小食要求賣相？」、「當米芝連三星餐廳咩？」；又揶揄「都擺咗上網，仲點叫畀多次機會？」。

樓主面對眾人批評，解釋店方社交平台相片以「打卡」為主，認為有「少少」要求屬於合理。有留言表示理解樓主感受，「明白有期望但見到唔靚會失望」、「的確好樣衰，無人會知道你當時用同人一樣嘅價錢，買個肉酸過人嘅雪糕係咩感受」、「其實食物嘅外觀都好反映餐廳質素，作為顧客消費都係期待見到啲靚嘅食物，唔覺有咩問題」、「喺嗰度要求店員換過個實際啲」。

（FB「香港雪糕關注組」）