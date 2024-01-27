龍年到！飛機女乘客現「龍頭」髮型　網傳正面照　網民：染金黃色

這髮型未免太難「carry」了！北京有男子早前搭飛機時，驚訝前排有名女子竟燙了個「龍頭」髮型，讚歎「太酷了」。由於最近內地網傳女子龍頭造型照片，不少網民開始「認人」，又笑言這髮型要有一家頭髮量多才做到，但認為純黑不好看，紛糿建議染成金黃色。



內地男搭飛機時發現前住女乘客燙了個「龍頭」髮型。（微博影片截圖）

內媒報道，北京1名荀姓男子早前搭飛機時，驚訝見到前面座位有女乘客頂住個「龍頭」，燙出1個東方龍的立體髮型。片段中身穿紅色外套、揹背包的女子頭頂是個龍頭髮型，前方穿白色外套的女子疑為同一髮型，坐下時仍清楚見到龍的造型。

荀先生回應內媒指，自己一上機就留意到該女子，指她坐在前排，「當時第一感覺就是太酷了」。由於近日網上不時出現女子龍頭造型，他看到有網友評論說，「好多人以為是那個天津大姨做的，另一個就是北京各地的都抓到她，就感覺大家都在找龍頭」。

片段令網民爆笑，「這是把行李打包到頭髮裏面去了嗎」、「首先得有好多頭髮」、「這位女士還是挺潮流的」、「洗完頭又恢復出廠設置了」、「睡一覺還得再燙」，而且改改顏色可能會更好看，「難看，黑漆漆的」、「頭髮得染金黃色的，現在好了，一頭黑龍」；但有網民認為這不是真髮，「明顯是假髮」。

（綜合）