騎師布文約1年墮馬4次3匹馬人道毀滅　沙田馬場「團結一心」留醫

【團結一心／自勝者強／大家開心／快步速／墮馬／布文】沙田馬場1月28日周日第2場賽事發生墮馬意外！下午1時20分舉行的1,600米賽事，騎師布文策騎6號「團結一心」在直路時突然墮馬，布文倒地，無礙可自行步上救護車。香港賽馬會回覆《香港01》查詢時表示，騎師布文經馬會醫生檢查後並無大礙，可在餘下賽事繼續策騎，馬匹「團結一心」則在馬醫院接受檢查。事件引來網民熱議，不少人擔心「團結一心」傷勢，憂慮最終是否要人道毀滅。



2024年1月28日沙田馬場第2場賽事，騎師布文策騎6號「團結一心」在直路時突然墮馬，布文倒地。（馬會賽事重播截圖）

有網民翻查資料，發現騎師布文職業生涯中已多次墮馬，連同今次「團結一心」墮馬，自2022年12月24日至今的14個月內已是第4次，包括2022年12月24日的「快步速」、2023年7月6日的「大家開心」，以及2023年11月11日的「自勝者強」，而該3匹馬均傷勢過重需要人道毀滅。網民都憂心今次「團結一心」的安危，直言經布文策騎下已有3匹馬死亡，加勸他「唔好再騎」，甚至疑惑「會唔會係個騎師騎法有問題？」。



2022年12月24日「快步速」墮馬▼▼▼

2022年12月24日，布文策騎的「快步速」墮馬。（無綫財經體育資訊台截圖）

2023年7月6日「大家開心」墮馬▼▼▼

2023年11月11日「自勝者強」墮馬▼▼▼

2023年11月11日第7場一班1400米樂聲盃發生墮馬事故，騎師布文被拋下，毗鄰的「紅愛舍」受波及。（馬會賽事重溫截圖）