英國鋼琴家直播與中國人爆衝突　內地女控遭網暴現況慘：誰丟人？

【Dr k／鋼琴家】英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納（暱稱Dr K，Brendan Kavanagh）在倫敦一商場直播彈奏鋼琴時，有手持五星紅旗、一度自稱來替中國電視節目拍攝的中國男女，以「肖像權」為由要求停止拍攝，其後事件廣受國際關注，許多人批評該批中國男女是「小粉紅」，更有內地網民認為他們影響中國人形象。



其中1位女事主繼日前拍片稱「還原事情經過後」，今日（1月29日）再發布影片表達歉意，但同時透露自己受到「網暴」，導致影響工作，質疑「為什麼要長他人志氣，滅自己威風？」。



女事主又指摘對方明知她們是中國人，依然當着她們面彈奏侮辱性歌曲，且百般刁難「故意碰瓷」，強調「人敬我一尺，我敬人一丈」，認為己方並非「丟人現眼」。她最後再承認處理方法「確實沒有那麼好，讓大家失望了」，惟希望各界「客觀理性評價，勿讓偏見和誤會進一步加劇矛盾」。



英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）在倫敦一商場直播彈奏鋼琴時，有手持五星紅旗的中國男女以「肖像權」為由要求停止拍攝，其後事件廣受國際關注。（影片截圖）

事發今年1月19日，英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）在聖潘克拉斯（St. Pancras）車站購物商場直播彈奏鋼琴時，曾一度和一批中國男女互動，更有中國男子坐下來彈琴。但卡瓦納其後進行YouTube直播時，1名中國女子上前詢問卡瓦納有沒有拍到她們，並表示不願意被鏡頭拍攝到，卡瓦納則強調自己在公眾場合應有拍攝自由，若不想入鏡，只要走開就好，不能阻止他。

隨後，另1名華裔女子加入戰團，稱她們有肖像權，還自稱擁有英國籍，希望卡瓦納尊重她們權利，但卡瓦納反駁在英國的公共場合沒有肖像權。當卡瓦納用手指向該女子手上拿的五星紅旗想反駁時，現場中國男子突然咆哮，怒斥卡瓦納「Don't touch her（別碰她）」，又指控卡瓦納是種族主義者、歧視中國人。旁邊有英國民眾不滿男子行為，指該處是公共場所，他們若不喜歡，離開就好。

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警察其後接報到場，有中國男子曾解釋他們需要保護自己肖像權，問道「這是正當的吧？」，惟男警員回應在如果公共場所拍攝，警方無權過問。警員隔開雙方，其中1女警詢問卡瓦納有關種族歧視等事宜，要求他暫停拍攝，卡瓦納則說這是言論自由問題，稱在場中國人「拿着共產黨的旗子」，不可能是種族歧視。女警聽後回到中國人處繼續詢問，最後在場中國人離開，卡瓦納形容是「言論自由的勝利」。

卡瓦納認為種族主義的指控十分離譜。影片最後，卡瓦納與現場2名日本觀眾友好互動。（影片截圖）

網民：影響中國人形象



事件引起國際關注。至1月23日，其中帶着紅色圍巾的女事主拍片稱要「還原事情經過」，批評該英國鋼琴家卡瓦納是刻意製造衝突來賺流量，又批評對方彈奏有明顯歧視意味的「meme」歌曲《Ching Cheng Hanji》（《鍘美案》，該首歌曲是否有歧視嘲諷意味，各界有不同看法）等，試圖挑起對立。

女事主續說，片中中國男子大聲咆哮喝斥，是因為卡瓦納想奪過她們的國旗，稱「在外面我們作為中國兒女，國旗要好好保管，用行動保護我們的國旗」。

不過女事主「澄清」未獲太多認可，微博亦有不少人批評女事主，稱她「1個人在英國要求對方尊重一個在中國根本不存在的法律」是很荒謬，並有網民抨擊，該群人中有人自稱是英國國籍，「為何已經不是中國人了，還要給我們招黑？」。也有網民認為這是「策劃好的行動」，旨在「摧毀中國形象」。

中國女事主拍片控訴被網暴



至今日（1月29日），女事主再於Instagram（IG）發布影片回應事件並致歉，「因為最近的事情佔了公共資源，我深感愧疚，作為1個在外打拼的中國人，在這件事情的處理上，我確實做我不夠好，沒人給咱們長臉，還給大家添堵了，真的非常抱歉」。

女事主再於Instagram（IG）發布影片回應事件，控訴被「網暴」。（影片截圖）

致歉後，女事主轉而控訴自己被「網暴」影響工作，質疑為何要「長他人志氣，滅自己威風」，「1個（英國鋼琴家卡瓦納）在海外擁有數百萬粉絲，具備極大影響力和話語權，靠惡意碰瓷，民族歧視製造對立等手段，無下限炒作來博人眼球，賺取關注度和流量，進而實現盈利目標，為什麼會被他們擁戴是『鋼琴家』，是『紳士』，而我1個人微言輕，身在他鄉，舉目無親的女孩子，卻要被他們人肉網暴謾罵，甚至波及工作？」。

至於被指「已經不是中國人了」，女事主強調自己是中國人志在四方，「我承認我是在英國學習工作和生活……但我不能理解的是，我1位中國籍，遠走他鄉，勤懇工作，想要用自己的努力去證明自己，去改變自己，去嘗試幫助更多人改變命運，為什麼也能變成他們口中的英國人和崇洋媚外的代表？」。

對於「肖像權」問題，女事主強調自己不是專業法律人士，「我沒有主張超出個人範疇的權利，但我不能理解的是，就像每個人都有隱私權一樣……我只是請求對方，如果不小心拍到我們了，是否可以把我們的畫面馬賽克掉，或者刪掉，就變成了他們口中，我用中國的肖像保護權要求英國人遵守」。

女事主希望各界「客觀理性評價，勿讓偏見和誤會進一步加劇矛盾」。(影片截圖)

女事主又強調，「人敬我一尺，我敬人一丈」，體面得體「不能成為別人欺負我們的枷鎖」，反擊也不是「丟人現眼」，「明知我們是中國人，依然對着鏡頭直播說這裏有很多日本人，而且當着我們面彈奏侮辱性歌曲的時候，由對方百般刁難故意碰瓷，甚至未經允許來觸摸我們或我們的物品的時候，在保障人身安全的前提下，都能夠從容反擊，更何況保護女性，不是他們口中的丟人現眼」。

女事主最後承認處理「沒有那麼好」，「讓大家失望了，大家基於事實，公正合理的批評和質疑我都接受」，惟希望各界「客觀理性評價，勿讓偏見和誤會進一步加劇矛盾」。