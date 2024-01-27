英鋼琴家直播與中國人爆衝突　誰在醜化海外的「中國形象」？

1月19日，英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）在倫敦一商場直播彈奏鋼琴時，突然遇到一群手持五星紅旗、自稱來拍中國電視節目的一群人要求停止拍攝，理由是自己有肖像權，不願意被鏡頭拍攝到。雙方爆發的衝突引發國際關注，成為近期輿論場的熱話，目前卡瓦納公布的直播影片點撃率超過871萬。



事件發展至今從單純的商業直播肖像權問題演變成許多網民、KOL眼中英國鋼琴家對抗無理「中國小粉紅」的事件，而在這當中可以探討的除了事件本身，亦有近年來似乎越來越被關注的「中國人形象」。



據此前報道，事發於聖潘克拉斯（St. Pancras）車站的購物商場，在直播影片開始約9分10秒時，一名中國女子（前述女事主）上前詢問卡瓦納有沒有拍到他們，並表示不願意被鏡頭拍攝到。

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卡瓦納相當不解，強調自己在公眾場合應有拍攝自由，他們若不想入鏡，那只要走開就好，不能阻止他。

隨後，另一名華裔女子加入戰團，稱他們有肖像權，但卡瓦納反駁在公共場合是沒有的。她還自稱擁有英籍，希望卡瓦納尊重他們的權利，而當卡瓦納手指該名女性手上拿的五星紅旗，繼續想反駁時，現場中國男子突然大聲咆哮，要卡瓦納「別碰她」，把卡瓦納嚇了一跳。

男子並高聲指控卡瓦納是種族主義者、歧視中國人。這時，旁邊有英國民眾看不下去，直言這是公共場所，他們若不喜歡，大可以離開就好。

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不久，警察也來到現場，中國男子見狀立即上前解釋他們需要保護自己的肖像，並問道「這是正當的吧？」ㄝ但男警員隨即回應「可你是在公共場合...如果他們在公共場所拍攝，我們無權過問」。

隨後，警員把雙方分隔開，其中一女警詢問卡瓦納有關種族歧視等事宜，並要求他暫停拍攝。但卡瓦納反駁這是言論自由的問題，他稱在場中國人「拿着共產黨的旗子」不可能是種族歧視，女警聽後回到中國人處繼續詢問，最後在場中國人離開，卡瓦納稱這是言論自由的勝利。

卡瓦納認為種族主義的指控十分離譜。影片最後，卡瓦納與現場兩名日本觀眾友好互動。（影片截圖）

在衝突發生後，涉事鋼琴區一度因「因維護工作」（Due to maintenance work）被圍住，不准民眾靠近，現場更有2名保安負責看守。另一方面，該鋼琴亦大有來頭，是由英國流行音樂巨星艾頓·莊（Elton John）在2016年捐贈的，鋼琴上還有他的簽名與留言。

女事主稱遭歧視：他彈奏辱華歌曲，堅稱我們是日本人

1月23日晚間，片中帶著紅色圍巾的女事主放出一段影片稱要「還原事情經過」，批評該英國鋼琴家是刻意製造衝突來賺流量。她表示，當時他們一群人自願幫內地的公益平台拍攝影片，在等待使用鋼琴。

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當時英國鋼琴家在進行商業直播錄影但他們並不知情，只是想排隊使用鋼琴，因此在他彈完幾首歌才禮貌詢問他何時結束，這才發現他是一個在Youtube有200萬人追蹤的鋼琴家，更在進行商業直播。該事主稱，因為他們拍攝給公益項目的影片是屬於保密的，才要求鋼琴家不要公開。

事主更稱，英國鋼琴家在他們表明是中國人後，卻一直稱呼他們為「日本人」，更開始彈奏有明顯歧視意味的meme歌曲《Ching Cheng Hanji》（《鍘美案》，不過該首歌曲曲是否有歧視嘲諷意味，各界有不同看法），甚至突然問團體中的女生，「可以跳舞嗎？」，在被拒絕後更稱英國女性比較好，試圖挑起對立。

事主批評，卡瓦納一直說中國的國旗是「Communist Flag」，期間更一直強調英國是個自由的國家，「我們又不是在共產中國」。卡瓦納的影片中則可以看到他引用「身在羅馬，要像羅馬人一樣做事」的諺語，意指他們應該入鄉隨俗。

卡瓦納發布的影片有一段中國男子指控卡瓦納種族歧視，並大聲怒斥卡瓦納觸碰同行另一女士的片段。該事主指出，該段影片其實是因為卡瓦納想奪過他們的國旗，「在外面我們作為中國兒女，國旗要好好保管，用行動保護我們的國旗」，因此該名男子才會情緒激動喝斥他。

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中外網同聲譴責中國事主 英鋼琴家掌握流量密碼成大贏家？

不過該女事主的辯駁並未得到太多認可。除了YouTube、Twitter等一面倒的聲援鋼琴家外，微博亦有不少人批評女事主，稱她「一個人在英國要求對方尊重一個在中國根本不存在的法律」是很荒謬，更出現不少網民抨擊，該群人中有人自稱是英國國籍，「為何已經不是中國人了，還要給我們招黑？」，亦有不少陰謀論者認為這是一個策劃好的行動，意在「摧毀中國形象」。

此外，原先圍繞著肖像權、商業拍攝保密、是否涉嫌歧視的爭執點都不在，輿論則是關注「小粉紅」要求英國鋼琴家遵守中國法律，侵害自由，對海外「中國人」形象的再次重創等幾點上展開。

另一邊廂，事件主角卡瓦納也未有罷休，他強調自己仍會持續上節目接受訪問，揚言不會被擊倒。1月26日他又重返當時爭執發生的車站現場，他稱自己是一名藝術家，一直以來用音樂去表達，更稱「今次事件令我認識到音樂要免於專制恐懼，遭受小粉紅的攻擊之前，我對此一無所知，希望大家去了解中國、香港和台灣的情況」，搖身一變成為對抗小粉紅的「英雄」。

卡瓦納強調自己並未種族歧視，他的頻道亦有不少他與中國遊客良好互動的影片：

值得關注的還有，在此次事件上，相較於西方媒體的謹慎用詞，對爭執雙方的理據梳理之外，與小粉紅有過不少衝突的港台媒體幾乎也都紛紛站隊，打擊過於「愛國敏感」的小粉紅，也成為某種流量密碼。

內地亦有不少網民反感這種極與極，抨擊在如何塑造「中國形象」一事上，「我們要麼就卑躬屈膝奴才相，要麼就囂張跋扈土匪樣……就不能不卑不亢正常點？」

而對「中國形象」的刻板和不滿也在部分地區成為針對性的攻擊。例如，近期韓國1名20多歲的男子年初時與友人前往意大利米蘭旅遊，其間卻遭遇種族歧視。男子與同行友人被當地黑人誤認為中國人，對方刻意發出猴子叫聲，不斷叫喊着歧視性言詞，還將幾人的手機、項鍊等貴重物品搶走，甚至朝男子眼睛噴灑疑似辣椒水的液體，引發廣泛關注。

不停說「Ching Chong」等辱華言語 8名黑人包圍搶劫（點圖了解更多）：

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中國崛起的現實 仍在努力中的「可信可愛可敬」形象？

2013年，《人民日報》海外版就曾呼籲「風起於青萍之末」，警惕海外同胞的言行舉止往往更能影響當地人對中國的看法。文中寫道，改革開放30多年來，越來越多的中國公民走出國門，僅2012年出境同胞就超過8000萬人次，「世界每個角落幾乎都有中國人的身影。」

如今在海外，光是中國遊客的人數就很可觀，中國旅遊研究院發布的《2023 年上半年出境旅遊大數據報告》顯示，今年上半年，中國共有4037萬人次出境遊，未加上海外留學、工作等的中國人。而伴隨著中國經濟、科技等各方面的崛起，「中國」成為世界矚目的焦點，「中國形象」會被一再地檢視和放大。

傅瑩曾在文章中提出，中國人可以做更多努力來消除傷害中國形象的誤解。（資料圖片）

《人民日報》曾提醒，一個國家和民族的形象，很大程度是其國民個人形象的積累疊加，每一位在海外的中華兒女都肩負著樹立和維護中國形象的責任。

而黨的二十大報告則強調，提煉展示中華文明的精神標識和文化精髓，加快建構中國話語和中國敘事體系，講好中國故事、傳播好中國聲音，展現「可信、可愛、可敬的中國形象」，如此看來難以一蹴可幾。

回到此次鋼琴事件本身，最終英國鋼琴家收割了一波流量，留下的只有更多和加深的「中國」刻板引象，而這樣的「碰撞」隨著中國在世界的話語權加大，影響日深，西方世界對中國觀光客又愛又怕等因素加持下，恐怕也只會日漸加劇。