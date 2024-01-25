英鋼琴家直播爆衝突：華女被揭主動入鏡上前交流　多人身份曝光

1月19日，英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）在倫敦一商場直播彈奏鋼琴時，突然遇到一群手持五星紅旗、自稱來拍中國電視節目的中國人要求停止拍攝，理由是自己有肖像權，不願意被鏡頭拍攝到，但卡瓦納表示自己在公眾場合應有拍攝自由，雙方爆發爭執。



事件連日來不斷發酵，雙方各執一詞，其中一名涉事中國女事主日前拍片強調他們並非主動闖進卡瓦納的鏡頭，而是對方先「招惹」他們。不過該說法隨即遭到網民質疑，因影片顯示，在爆發爭執之前，當卡瓦納一方把鏡頭移向這群中國人士時，對方一成員主動對鏡頭揮手並上前握手，雙方之後一度友好互動。



在事件引發全球網絡關注後，其中一名中國女事主劉夢穎23日拍片回應。據其說法，當日他們一群人自願幫內地的公益平台拍攝影片，但因內容保密性而不能對外洩露。他們一行人在等待使用鋼琴時，並不知道卡瓦納在進行「商業直播」，對方也沒有在開始前做任何提示，甚至用手機拍他們。

她在片中寫道，他們並非主動闖進卡瓦納的鏡頭，而是對方先「招惹」他們，對方還在明知他們國籍的情況下繼續「調侃」他們是日本人。而且，卡瓦納還有點「調戲」地問女團員能不能跳支舞。她又指控卡瓦納的影片經過剪輯，並彈奏「辱華」歌曲「Ching Cheng Hanji」（改編自京劇「鍘美案」）等。

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劉夢穎拍片回應，雙方各執一詞。（影片截圖）

然而，據卡瓦納20日發布的一段據信是爭執發生前拍攝的影片顯示，卡瓦納當時注意到身後該批亞裔人士。他以為身後的是日本的攝製隊，在影片約4分10秒時，他把鏡頭移向他們，對方其中一名女成員主動向鏡頭揮手。卡瓦納隨即向對方伸手，該女子亦上前握手，並介紹自己來自中國，名叫Adalina。

卡瓦納與其同伴當時仍誤認為他們是來自日本電視台，但Adalina與卡瓦納期間相談甚歡，甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受，而卡瓦納與Adalina則在一旁聽得手舞足蹈。

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直到正式直播的約9分10秒時，劉夢穎上前詢問卡瓦納有沒有拍到他們，並表示不願意被鏡頭拍攝到。卡瓦納相當不解，強調自己在公眾場合應有拍攝自由，他們若不想入鏡，那只要走開就好，不能阻止他。但劉夢穎堅持「不允許」，讓卡瓦納十分震驚，駁斥「我們又不是在共產中國」等。

隨後，前述曾主動對鏡頭揮手並與卡瓦納在鏡頭前相談甚歡的Adalina加入戰團，稱他們有肖像權，但卡瓦納反駁在公共場合是沒有的。Adalina還自稱擁有英籍，希望卡瓦納尊重他們的權利，而當卡瓦納指向她手上拿的五星紅旗，繼續想反駁時，現場另一中國男子突然大聲咆哮，要卡瓦納「別碰她」，把卡瓦納嚇了一跳。男子並高聲指控卡瓦納是種族主義者、歧視中國人。

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對此，網民紛紛質疑劉夢穎在影片中的說法與影片所呈現的有出入，認為既然他們如此重視「不能入鏡」這規定，那又為何一開始主動走向卡瓦納？又質疑明明影片是直播的，「哪來的剪輯？！」反而是劉發布的影片經過剪輯，還刻意把對方打了馬賽克。甚至有網民稱這是「越描越黑」。

另一方面，對於卡瓦納的直播權利，根據倫敦都市警察（Met Police）網站資料顯示，公眾及傳媒在公眾場所拍攝和錄影，無需申請批准，警方無權在任何意外現場和警察執勤時阻止任何人進行拍攝和錄影工作。

而負責車站保安工作的英國運輸警察（British Transport Police）事後所發出的聲明，亦沒有提到車站內不准公眾演出與直播的規定，也沒有提及劉夢穎所稱的日後會驅趕卡瓦納的說法。

此外，隨着事件發酵，多名涉事人士的身份疑似曝光。

有網民事後認出，對卡瓦納咆哮並指控其歧視的男子，疑似是中文教師、與孔子學院有密切關係的「冷雪年」（Newton Leng），他去年9月開始在英國《金融時報》擔任顧問工作。而Adalina則是旅英主持人張寧，曾多次擔任中國駐英大使館的春晚、國慶等活動主持。

至於劉夢穎，公開資料顯示，她創辦了一家求職咨詢公司，事後其Youtube頻道被扒出，據顯示，她的影片圍繞在英國求職的話題，談論留英成功的秘訣等，亦有教導網民如何「向上社交」。

對此有網民留言諷刺，「你談社交之前先尊重別人的法律吧」、「請問向上社交，有肖像權嗎」、「你頻道教人如何在洋人國家就職生活，但你的基本洋人的禮儀不遵守。你這頻道開來是個笑話」。