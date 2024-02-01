亂丟垃圾？的士尾冚放紙箱　雜物飛出馬路影片瘋傳　網民：好危險

亂丟垃圾出馬路？近日一段「的士跌垃圾出馬路」的影片在網上廣傳，有網民拍得1輛紅色的士在車尾箱上方放置雜物，行駛期間雜物跌下車，在馬路上翻滾，幸好後方車輛及時閃避未受影響，而的士一直沒有停下。片段引起網民熱議，有人斥責的士司機的粗心會波及後方車輛，建議樓主舉報的士司機。



有網民拍得1輛紅色的士在車尾箱上方放置雜物，行駛期間雜物跌下車，在馬路上翻滾。（「馬路的事討論區」FB影片截圖）

該段影片長約11秒，地點未明，片中可見1輛紅色的士正在馬路上行駛，其車尾箱上方放置了1個紙箱及1個黑色袋，幾乎將車尾擋風玻璃遮去了大半。其間，紙箱最先「堅持不住」，從車上跌落馬路，裏面的東西四散路中，佔據了2條行車線，隨後黑色袋也應聲跌落。所幸後方車輛及時稍稍左移避開，沒有發生意外。但令人吃驚的是，直至影片結束，的士繼續揚長而去，似乎的士司機並沒發現異樣。

影片在網上瘋傳，不少網民都認為的士司機駕駛態度不佳、粗心大意，建議樓主進行舉報，「先告載貨不穩，再告亂拋垃圾」、「證明佢揸車無望鏡」。有人就笑的士司機是否要避開垃圾徵費，「掉垃圾方法」、「新嘢」。

更有網民聯想到電玩賽車遊戲《Mario Kart》（瑪利歐賽車）中向對手投擲障礙物，笑言是「的士版賽車」，「Mario kart (taxi edition) 嚟嘅，嚇我唔到嘅」、「放綠龜」、「呢招咪係瑪利奧賽車放蕉」、「佢係警告你，唔好跟車太貼」。

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