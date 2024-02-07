公屋│3人家庭等足9年獲派太和邨　網民大讚配套好　再1原因稱羨慕

不少人輪侯公屋多年，只希望等到合眼緣的單位。有網民近日就分享好消息，表示一家人等了9年，終於如願以償等到非常滿意的第三派，更是派到大埔太和邨的3人單位，坦言心滿意足。不少網民紛紛留言恭喜樓主，又指太和邨有數個優點，確實是理想屋邨之一。



樓主稱以3人家庭身份申請公屋，輪侯9年終於等到派中大埔太和邨亨和樓一單位。（資料圖片）

該網民於Facebook群組「公屋討論區」上載相片，稱早年以3人家庭身份申請公屋，輪侯9年終於等到房署信件，在第三派獲告知派中大埔太和邨亨和樓一單位，坦言終於「畢業」，非常開心。

大批網民留言恭喜樓主，「終於可以安居樂業」、「派太和邨正喎」、「太和邨真係幾好住」、「樓主等咗9年終於有個好結局」。部份網民坦言很羨慕樓主，因太和邨附近配套成熟及完善，不但位置鄰近港鐵太和站，而且邨內全部是租置單位，可自買自賣。網民直言：「遲啲做埋業主都得啦！」、「買完自住一流」、「係我就買埋個單位啦，難得大機會」。

（Facebook群組「公屋討論區」）