公屋排6年！46歲男獲派「特快長者屋」感恩：新年大禮　網民：正

能夠住到理想的公屋單位的確開心！近日1名46歲港男在網上透露，稱成功透過特快編配獲派慈雲山「長者屋」、約130呎大的1人單位。單位免水費，並設有獨立廁所，但卻沒有獨立廚房，租戶需與人共用廚房。不過港男並不介意，更表示「有公屋住好感恩」、「感謝房署呢份新年大禮」。



1名輪候公屋6年的46歲港男透露，近日成功透過特快編配獲派慈雲山1人單位「長者屋」。（Facebook圖片）

該名46歲港男在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖，稱輪候公屋已經6年，去年參加「特快公屋編配計劃（2023年）」，並於11月選好心水屋邨，終在上月中收到合格通知信，近日更「成功畢業」，獲派所選的慈雲山慈樂邨服務設施大樓，「前身係長者屋，而家重建改成1人單位，特快公屋」，令他高興直言「感謝房署呢份新年大禮，我係『公屋仔』啦」。

港男稱單位已翻新，約130呎大，有獨立廁所，但沒有配備獨立廚房，需要與人共用。不過，他絲毫不介意共用廚房，一來平日很少煮食，二來有需要的話也可嘗試在房中以電磁爐簡單煮食，也不太擔心會啟動房中的煙霧感應器，「我唔煎炒，問題唔大嘅」，又表示曾住過有灑水系統的賓館式劏房，「我都係咁長期在房間煮食，完全冇問題」。

從照片可見，單位房間四正，而廁所寬闊並配有抽氣扇、熱水爐，至於共用的廚房也頗寬敞整潔。港男驚喜於廁所的尺寸，又指房署會包水費，因此開心表示「唔使交水費」、「有公屋住好感恩，冇必要買樓做樓奴了」。

帖文引起網民熱議，有人好奇為何樓主才46歲就可獲派「長者屋」，有網民代為解答「人哋係申請特快公屋揀」。有網民就表示難以接受共用廚房，「共享廚房？咪搞，我寧願再等喇」、「共用廚房好易嘈交㗎」。但有人就指出房署會安排清潔工人清潔廚房，不需擔心整潔問題。

另外，不少網民大讚樓主廁所夠大，「廁所夠大，可以做到乾濕分離」、「恭喜。習慣咗睇別人公屋第一眼睇廁所，你呢個幾好。正。」、「洗手盆好靚，仲有咁大個鏡」。也有人表示有屋住已經很好，「都好好彩啦！等於中咗六合彩二獎啦！唔使捱貴租，生活安定了」、「共用廚房其實問題不大，最緊要有自己廁所就已經非常好，仲要咁大，真係超正」。

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