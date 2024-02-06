尷尬！內地男遊港誤做1件事「被教育」　力勸勿做這事：不像內地…

【香港旅遊／避雷】出外旅遊，就要適應不同文化。有內地男於小紅書發文，力勸其他人到香港千萬不能做1件事，感嘆「不像在內地」，「我被提醒幾次了……被提醒才知道」。

網民看後議論紛紛，「這個道理不應該成年後才懂」、「習慣性的問題」、「你在內地也不可以這樣吧」。也有網民斥責樓主家教差，樓主回覆時強調自己只想用個人經歷作「善意分享提醒」，明言「感謝理解並善意討論評論的所有人，其他人隨意」。



出外旅遊要適應不同文化。（示意圖／資料圖片）

該內地男於小紅書以「建議在香港最好別這麼幹，我被提醒幾次了」為題發文，講述自己近日在香港旅行時尷尬經歷，呼籲其他人不要在行人路中間位置停留太久，「好幾次我不知不覺停下來查地圖，然後就擋住別人了，被提醒才知道」。

有內地男於小紅書發文，力勸其他人到香港千萬不能做1件事，感嘆「不像在內地」。（小紅書）

樓主又說，香港道路不像內地，如果走路時需要在行人路停下來，就要靠邊停下，「因為（香港）路窄，人多，走得快，不像在內地寬敞的城市走慣了，如果需要停下來就靠邊好了」。

帖文引來網民熱議，「這個道理不應該成年後才懂」、「哪個城市都不應該停在路中間啊，不走就靠邊」、「你在內地也不可以這樣吧」、「習慣性的問題」、「真的 我特別受不了，總有人在路中間突然停下，要是撞上了他們還得怪你，這不跟大馬路上突然刹車一樣危險麼」。

有網民認為樓主毋須太介懷，「將心比己就得了，其實站路中間可不是什麼大事， 別人提醒就讓路走到旁邊，講句唔好意思」。（小紅書）

也有網民認為毋須太介懷，「將心比己就得了，其實站路中間可不是什麼大事， 別人提醒就讓路走到旁邊，講句唔好意思」、「其實樓主說的也沒錯，內地的街道通常比較寬，擋到道了通常大家可能內心會吐槽一下但是反正繞一下就好了。但是香港確實道窄人多可能一個人走慢了後面都會被堵一下，所以在意的人比較多」、「停下還好，比較困擾是他們一班人一字排開慢慢走路」。另有網民斥責樓主家教差。

樓主回覆時強調自己只想用個人經歷作「善意分享提醒」，沒想到引起這麼多評論。他指出，自己共被提醒2次，且被提醒後有道歉，對方也點頭示意，之後便改正注意不再停留，形容是「無意為之」，「感謝理解並善意討論評論的所有人，其他人隨意」。