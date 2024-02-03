泊咪錶位司機長坐車中　執法人員溫提都唔入錶　下場慘了網民心涼

違例泊車收「牛肉乾」（定額罰款通知書）司機當然氣憤，但這次網民卻稱「抵抄」！近日有網民見到私家車停泊在咪錶位，但司機一直坐在車上而沒有入錶，之後有交通督導員提醒要入錶後走開。但司機仍然沒有照做，待交通督導員折返原位，發現司機仍未入錶便發出「牛肉乾」，司機則不滿理論。有網民留言支持該抄牌，形容指「真係靚抄」，亦有人認為私家車車主被罰款是咎由自取，「畀咗機會都唔入，抵X死」。



有網民見到有交通督導員提醒司機入錶後走開，但司機仍然沒照做，待交通督導員折返原處，發現司機仍未入錶，便向他發出「牛肉乾」。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

該網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳影片，笑言「有錢買車冇錢泊車系列」，又指「其實咖啡哥哥（交通督導員）都畀足時間你，你自己又唔入錶，最尾咪抄你囉」。

該片段長約1分20秒，可見1輛銀灰色私家車停泊在咪錶旁，當時司機仍在車上。1名交通督導員走到司機位旁敲窗示意，並指了指咪錶方向相信是提醒入錶，之後便走開。司機一度下車走到咪錶旁，當時有1名男子在入錶，但司機在他身後徘徊片刻就又返回車上，沒有入錶。

該片段曾被剪輯過，之後就見交通督導員回到同一地點查看，發現私家車司機仍未入錶，於是開出違例泊車定額罰款通知書。司機見狀即時下車理論，收走「牛肉乾」後疑似喝罵了一句，並怒目而視問「咩態度啊」。唯片段聲音模糊，未能聽清雙方對話。

事件引起網民熱議，有網民留言支持交通督導員，亦有人認為私家車車主被罰款是咎由自取，「抄得好，支持咖啡哥哥執法」、「呢個真係靚抄」、「畀咗機會都唔入，抵X死」、「機會人哋俾咗，張票自己爭取，抵吖」。另外，有人就表示「要串但唔識玩，OnX自己申請一張告票」、「其實都幾討厭車有人又霸住錶位嘅人」。

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