危險！元朗女童攝車罅過馬路　險遭貨車撞　後方司機1舉動阻悲劇

險過剃頭！有司機於社交平台分享1條長約29秒的車Cam（行車記錄器）片段，顯示元朗有女童下巴士後，走到巴士車尾以「攝車罅」企圖直接橫過馬路。不料此時逆線有大貨車即將駛至，幸好片主及時響咹把女童嚇到退後，送線貨車亦緊急煞停才沒有釀成意外。



不過女童之後似是未受教訓，仍走到貨車車尾繼續越過馬路離去，故被片主怒罵：「想死呀你？」。片段曝光後網民都狠批女童做出危險行為，「真係唔知個死字點寫」、「睇佢個格似仲未識驚，真係遲早一鑊」。



元朗有女童於２車之間的罅隙過馬路，險被逆線大貨車撞到。（FB「馬路的事討論區」圖片）

樓主在facebook群組「馬路的事討論區」發布片段，警惕稱「救得你一次，救唔到你第二次，好自為之」。據片段所示，事發於前日（1日）元朗八鄉新馬路，1輛64K巴士正停泊於巴士站落客，1名身穿校服的女童下車並走到巴士車尾，企圖直接從巴士以及片主車前的罅隙橫過馬路。

不過因為巴士車身阻擋視線，女童未有察覺逆線有大貨車即將駛至，幸好衝出馬路前一刻，片主立刻響咹示意，女童被嚇到立即退後，而對面線大貨車亦明顯急煞試圖避過女童，最終沒有釀成交通意外。但女童之後疑似「無有怕」，仍走至貨車車尾繼續越過馬路離去，片主不禁喝斥該女童：「想死呀你？」，片段至此告終。

不少網民怒轟女童妄顧自身和其他道路使用者的安全，「最慘就係咁標出來，害死人」、「仲要跑過去嗰下onX」、「真係唔知個死字點寫」、「爭啲就變肉餅」、「過遲一陣會死咁」、「睇佢個格似仲未識驚，真係遲早一鑊」、「如果有對頭車車Cam，肯定問候咗個女人（女仔）。亦有不少留言大讚片主，「樓主好人好事，今年一定行運」、「真係你響咹救返佢」、「救咗兩個家庭」。

其實女童衝出馬路的位置，即巴士站前方不遠處，便已有行人過路處。根據香港法例《道路交通(交通管制)規例第374章》第39條行人的責任，行人不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，違者即屬犯罪，可被處以罰款2,000元。

（FB「馬路的事討論區」）