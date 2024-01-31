男子搭的士指斥兜路　拒付全額車資落車走人　司機怒報警結局是…

的士司機與乘客不埘有車資糾紛，最近有網民在社交平台發文，表示1名戴cap帽中年漢日前與友人在西環屈地街附近乘搭的士，其友人在太子該名友人下車，cap帽男則再去葵涌。不料到埗後cap帽男指司機兜路，拒絕支付全額車資，雙方相討不果司機報警，cap帽男則逃離。最終司機與警員合力於葵涌麗晶中心附近將cap帽男截停，交由警方處理，而警機則表示最終收回全額車資共234.5元。



戴cap帽男子與其友人在西環屈地街上車，其友人先在太子下車，cap帽男到達葵涌後指司機兜路，拒絕支付全額車資。（facebook圖片）

樓主於facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文，並上傳數張翻攝行車紀錄儀片段的照片，顯示該名戴cap帽的男乘客與司機爭執，以及對方下車的畫面。樓主表示，相中男子日前於皇后大道西及屈地街附近，與朋友盡興後乘坐的士，其友人到太子聖佐治大廈附近下車，cap帽男則再到石籬（二）邨石歡樓。當的士駛到石排街後，男子卻指司機兜路，拒絕支付全費車資，又一度想逃離車廂。

樓主續指，由於與男乘客相討不果，他最終報警，但男子立即往石籬商場逃走，司機與警員合力在麗晶中心附近成功將男子截停。樓主表示，他最終收回全額車資共234.5元，亦將所有車Cam片段和相關紀錄交給警方處理，在帖文提醒其他同行「有再見此無賴，不付足夠車資，馬上報警處理」。

司機將所有車Cam片段和相關紀錄交給警方處理，在帖文提醒其他同行「有再見此無賴，不付足夠車資，馬上報警處理」。（示意圖 / 資料圖片）

帖文引來網民討論，不少人支持的士司機據理力爭，認為不能讓該名男乘客逃之夭夭，留言稱「有做得好，要追究到底」、「最近愈來愈多呢類X樣」、「慘遇乞衣」、「呢個係個人素養問題」，不過，也有網民指單憑樓主一面之詞，難以證實事件的真確性，「一張偷拍相，一張收據相，任作都得，不如再作大啲話佢打X你老母」。