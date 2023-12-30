「true」變「ture」　港女紋身師疑紋錯字　網民話可能係新興字

為了紀念人生大事或生命中重要的人，不少人會選擇紋身。1名香港女紋身師在instagram限時動態分享手臂紋身作品，被人轉載至討論區，網民見到「Stay ture to yourself」，懷疑對方將「true」串錯「ture」，紛紛提出補救方法，亦有網民重提杜琪峯執導電影《PTU》，藝人任達華飾演的警長向古惑仔說「捽甩佢」，要求對方捽甩紋身。但有網民指「ture」是近年結合「true」和「sure」的新興英文字，紋身師未必串錯。



網民懷疑港女紋身師將「true」串錯成「ture」，於是紛紛提出補救方案。（連登討論區圖片）

該名港女紋身師在instagram限時動態分享手臂上的英文紋身，隨後被人轉載至「連登討論區」，網民發現該紋身為「Stay ture to yourself」（做真實的自己），動態上更有1句「Thanks for the trust」（感謝信任），相信她為客人紋身。由於字首頂部有一劃，相信並非「pure」一字，應該是「ture」，故網民懷疑對方串錯「true」。

大批網民紛紛提出補救方案，例如改成「tuned」或「pure」，亦有人質疑為何客人和紋身師都沒有發現問題，更有網民重提藝人任達華飾演的警長在杜琪峯執導電影《PTU》中向古惑仔說聲「捽甩佢」，要求對方用手指捽甩頸上紋身。

有網民重提杜琪峯執導電影《PTU》中，藝人任達華飾演的警長向古惑仔說聲「捽甩佢」，要求對方用手指捽甩頸上紋身。（《PTU》電影截圖）

不過，有網民指出「ture」是近年結合「true」和「sure」的新興英文字，部份字典已經收錄，故紋身師未必串錯。

（連登討論區）